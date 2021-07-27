Surfista brasileira Silvana Lima é eliminada das Olimpíadas de Tóquio

A brasileira Silvana Lima foi eliminada do surfe feminino nos Jogos de Tóquio-2020 na manhã japonesa desta terça-feira (27), ainda noite de segunda (26) no Brasil. Ela perdeu nas quartas de final para a americana Carissa Moore. É o fim da participação feminina do Brasil na edição histórica das Olimpíadas, de estreia da modalidade.
A também brasileira Tatiana Weston-Webb havia sido eliminada nas oitavas em bateria com a japonesa Amuro Tsuzuki.
O Brasil conta agora apenas com representantes no surfe masculino, em que já tem garantia de conquistar o bronze, já que Gabriel Medina e Italo Ferreira chegaram às semifinais.