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Surfista brasileira Silvana Lima é eliminada das Olimpíadas de Tóquio

A também brasileira Tatiana Weston-Webb havia sido eliminada nas oitavas em bateria com a japonesa Amuro Tsuzuki

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 23:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2021 às 23:31
 A brasileira Silvana Lima foi eliminada do surfe feminino nos Jogos de Tóquio-2020 na manhã japonesa desta terça-feira (27), ainda noite de segunda (26) no Brasil. Ela perdeu nas quartas de final para a americana Carissa Moore. É o fim da participação feminina do Brasil na edição histórica das Olimpíadas, de estreia da modalidade.
Silvana Lima foi eliminada nas quartas de final
Silvana Lima foi eliminada nas quartas de final Crédito: Miriam Jeske/COB
A também brasileira Tatiana Weston-Webb havia sido eliminada nas oitavas em bateria com a japonesa Amuro Tsuzuki.
O Brasil conta agora apenas com representantes no surfe masculino, em que já tem garantia de conquistar o bronze, já que Gabriel Medina e Italo Ferreira chegaram às semifinais.

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