Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Olimpíadas

À espera de tufão, Tóquio-2020 adia provas de remo e arco

Tóquio se prepara para a possibilidade de receber o Nepartak nas próximas horas e decidiu realizar mudanças na organização das competições

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 23:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2021 às 23:15
À espera de tufão, Tóquio-2020 adia provas de remo e arco
O remo acabou sendo adiado por conta do tufão Nepartak Crédito: Divulgação/COB
A capital japonesa se prepara para a possibilidade de receber o Nepartak, um tufão, nas próximas horas. Por conta disso, a organização das Olimpíadas de Tóquio 2020 tratou de realizar algumas mudanças nos jogos.
O surfe foi adiantado e deverá ter as finais ainda nesta terça-feira (27). As provas de remo e arco, por outro lado, foram adiadas para o dia 28. Essa decisão interfere a participação de brasileiros no arco e vela.
No arco, dois atletas terão que esperar mais um pouco para desfilar suas habilidades. Marcus Vinícius vai enfrentar o britânico Patrick Huston, pelo individual masculino, na madrugada do dia 28, por volta das 1h24 (de Brasília). Já Ane Marcelle terá que esperar ainda mais. Ela encara a mexicana Ana Vazquez às 5h57 (de Brasília) do dia 29 pelo individual feminino.
À espera de tufão, Tóquio-2020 adia provas de remo e arco
O arco foi outra modalidade adiada por conta do tufão Crédito: Divulgação/COB
No remo, Lucas Verthein viu sua prova de semifinal do remo skiff simples masculino ser adiada para às 23h (de Brasília) do dia 28. Nas quartas de final, ele teve grande desempenho e ficou atrás apenas do alemão Oliver Zeidler, campeão mundial de 2019 e principal favorito.
De acordo com o serviço meteorológico japonês, a tendência é que o Nepartak não passe pela cidade de Tóquio, sede principal dos jogos. Porém, só a proximidade desse fenômeno já gera alterações na natureza, o que impede a disputa de algumas modalidades.
O surfe, por exemplo, teve a disputa adiada porque a previsão é de ondas pequenas após a passagem dos ventos. Assim, a expectativa é que tudo seja resolvido nesta terça, ainda no início da madrugada no Brasil.
Fortes rajadas de ventos são esperadas e deixam às águas impraticáveis para a disputa do remo, segundo disse a organizações dos Jogos, o que motivou o adiamento. É a mesma justificativa para a não realização do arco, em local aberto e que teria clara influência do vento.
A cidade de Tóquio está sob alerta amarelo para tempestades, o mais baixo na escala do país. A temporada de tufões no Japão geralmente começa em maio e termina em outubro.

Veja Também

Fernando Scheffer conquista o bronze nos 200m livre em Tóquio

Ketleyn Quadros vence hondurenha por W.O. no judô nas Olimpíadas

Capixabas em ação: veja os horários de competições dos atletas do ES em Tóquio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Pode ter radar sem placa de aviso? Veja o que diz a lei
Trio é indiciado por golpe com prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova do Imigrante
Trio é indiciado por golpe que causou prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova
Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados