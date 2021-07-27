Fernando Scheffer conquista o bronze nos 200m livre em Tóquio

O Brasil é bronze nos 200m livre! Com o tempo de 1min44seg66, Fernando Scheffer ficou na terceira posição e conquistou a primeira medalha do Brasil na natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Além da medalha, Scheffer alcançou o melhor tempo de sua carreira.
A conquista na categoria foi a primeira desde os Jogos Olímpicos de Atlanta, quando Gustavo Borges ficou com a prata nos 200m livre. O pódio foi dominado pela Grã-Bretanha, que teve Tom Dean conquistando o ouro (1min44s22) e Duncan Scott levando a prata (1min44s26).