"É a chave da morte", diz Alison após derrota no vôlei de praia

Alison afirmou que derrota contra os americanos foi "no detalhe" Crédito: Vitor Jubini

Depois de estrear com vitória tranquila sobre os argentinos nas Olimpíadas de Tóquio , a dupla Alison e Álvaro Filho não conseguiu repetir a boa atuação e acabou derrotada pelos americanos Lucena e Dalhausser . Depois da partida, o capixaba classificou a chave, que ainda tem os holandeses, como grupo da morte e ressaltou que a vitória na madrugada desta terça-feira (27) não veio por detalhe.

"Nossa chave é uma chave da morte. A gente nunca escondeu isso de ninguém, a gente sabe disso. Isso está fazendo com que a gente saia da zona de conforto. O primeiro set foi detalhe, quando você joga contra time assim, em alto nível, o detalhe faz toda a diferença. No primeiro set a gente estava na frente por dois pontos e perdemos por dois, então tomamos quatro", disse.

Alison ainda completou, relatando que ele e Álvaro conseguiram melhorar no segundo set, vencido pelos brasileiros. No tie-break, porém, como explicado pelo capixaba, Lucena e Dalhausser foram novamente superiores e garantiram a vitória. Para o capixaba, o importante agora é se concentrar para enfrentar a dupla holandesa.