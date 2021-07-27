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"É a chave da morte", diz Alison após derrota no vôlei de praia

Após a derrota por 2 sets a 1 para os americanos Daulhausser e Lucena, o capixaba destacou a dificuldade das partidas em Tóquio e disse que vitória não veio por detalhe

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 10:08

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

27 jul 2021 às 10:08
Alison e Álvaro Filho vencem na estreia das Olimpíadas de Tóquio
Alison afirmou que derrota contra os americanos foi "no detalhe" Crédito: Vitor Jubini
Depois de estrear com vitória tranquila sobre os argentinos nas Olimpíadas de Tóquio, a dupla Alison e Álvaro Filho não conseguiu repetir a boa atuação e acabou derrotada pelos americanos Lucena e Dalhausser. Depois da partida, o capixaba classificou a chave, que ainda tem os holandeses, como grupo da morte e ressaltou que a vitória na madrugada desta terça-feira (27) não veio por detalhe.
"Nossa chave é uma chave da morte. A gente nunca escondeu isso de ninguém, a gente sabe disso. Isso está fazendo com que a gente saia da zona de conforto. O primeiro set foi detalhe, quando você joga contra time assim, em alto nível, o detalhe faz toda a diferença. No primeiro set a gente estava na frente por dois pontos e perdemos por dois, então tomamos quatro", disse.

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Alison ainda completou, relatando que ele e Álvaro conseguiram melhorar no segundo set, vencido pelos brasileiros. No tie-break, porém, como explicado pelo capixaba, Lucena e Dalhausser foram novamente superiores e garantiram a vitória. Para o capixaba, o importante agora é se concentrar para enfrentar a dupla holandesa.
"Nossa virada de bola não funcionou. Eles não fizeram nada de diferente, a gente que baixou a guarda um pouco, desconcentramos, isso que não pode acontecer no alto nível. A gente tem que voltar para a vila (olímpica), descansar a cabeça, estudar a Holanda e ter humildade para disputar o próximo jogo", finalizou.

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