Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Bruno Schmidt e Evandro conquistam a segunda vitória seguida nas Olimpíadas
Tóquio 2020

Bruno Schmidt e Evandro conquistam a segunda vitória seguida nas Olimpíadas

Com grande atuação, dupla brasileira superou os marroquinos Abicha e Elgraoui e encaminhou sua classificação às oitavas de final da competição

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 03:45

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

27 jul 2021 às 03:45
Bruno Schmidt (foto) e Evandro venceram mais uma em Tóquio
Bruno Schmidt (foto) e Evandro venceram mais uma em Tóquio Crédito: Vitor Jubini
Quem conseguiu ficar acordado até às 3h da madrugada desta terça-feira (27) para assistir o jogo de Bruno Schmidt e Evandro contra os marroquinos Abicha e Elgraoui não se decepcionou. O capixaba e o carioca venceram os rivais por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 14 e 21 a 16, e encaminharam a vaga para  as oitavas de final da competição de vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Evandro e Bruno retornam à quadra na próxima sexta-feira (30), em partida marcada para às 9h (horário de Brasília). Desta vez, do outro lado da rede estarão os poloneses Bryl e Fijalek. É a partida que vai  sacramentar em qual posição a dupla brasileira consegue se classificar para a próxima fase.

Veja Também

Nacif Elias perde para o sul-coreano Sungho Lee e dá adeus às Olimpíadas

Alison e Álvaro perdem para americanos no vôlei de praia em Tóquio

O JOGO 

Com uma exibição de gala no primeiro set, Bruno Schmidt e Evandro atropelaram os marroquinos Abicha e Elgraoui. O início consistente e a vantagem aberta em 6 a 1 foi um prenúncio do que estava por vir. Na sequência, a dupla africana até conseguiu reagir, mas parou nas qualidades da dupla brasileira que fechou o set em 21 a 14. 
Como esperado, os brasileiros tiveram mais dificuldades no segundo set. Os marroquinos, que já haviam perdido a primeira partida, sabiam que precisavam desesperadamente da vitória e foram ao ataque. Abicha e Elgraoui abriram vantagem inicialmente, mas rapidamente foram superados pelos brasileiros. Evandro estava em grande tarde e foi muito bem no ataque e nos bloqueios. Já Bruno mostrou a categoria que lhe é habitual. No fim, 21 a 16 no segundo set e vitória garantida.

Bruno Schmidt e Evandro vencem dupla marroquina no vôlei de praia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Olimpíadas Vôlei de praia Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados