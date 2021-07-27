Bruno Schmidt e Evandro conquistam a segunda vitória seguida nas Olimpíadas

Bruno Schmidt (foto) e Evandro venceram mais uma em Tóquio Crédito: Vitor Jubini

Quem conseguiu ficar acordado até às 3h da madrugada desta terça-feira (27) para assistir o jogo de Bruno Schmidt e Evandro contra os marroquinos Abicha e Elgraoui não se decepcionou. O capixaba e o carioca venceram os rivais por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 14 e 21 a 16, e encaminharam a vaga para as oitavas de final da competição de vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Evandro e Bruno retornam à quadra na próxima sexta-feira (30), em partida marcada para às 9h (horário de Brasília). Desta vez, do outro lado da rede estarão os poloneses Bryl e Fijalek. É a partida que vai sacramentar em qual posição a dupla brasileira consegue se classificar para a próxima fase.

O JOGO

Com uma exibição de gala no primeiro set, Bruno Schmidt e Evandro atropelaram os marroquinos Abicha e Elgraoui. O início consistente e a vantagem aberta em 6 a 1 foi um prenúncio do que estava por vir. Na sequência, a dupla africana até conseguiu reagir, mas parou nas qualidades da dupla brasileira que fechou o set em 21 a 14.

Como esperado, os brasileiros tiveram mais dificuldades no segundo set. Os marroquinos, que já haviam perdido a primeira partida, sabiam que precisavam desesperadamente da vitória e foram ao ataque. Abicha e Elgraoui abriram vantagem inicialmente, mas rapidamente foram superados pelos brasileiros. Evandro estava em grande tarde e foi muito bem no ataque e nos bloqueios. Já Bruno mostrou a categoria que lhe é habitual. No fim, 21 a 16 no segundo set e vitória garantida.