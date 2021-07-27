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Olimpíadas

Alison e Álvaro perdem para americanos no vôlei de praia em Tóquio

A dupla brasileira perdeu para os americanos Dalhausser e Lucena por 2 sets a 1 nesta terça-feira (27); próxima partida é contra a dupla da Holanda

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 01:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jul 2021 às 01:36
Alison e Álvaro venceram a dupla Argentina na estreia do vôlei de praia
Alison e Álvaro perderam para a dupla americana na segunda rodada em Tóquio Crédito: Wander Roberto/COB
A dupla brasileira Alison e Álvaro perdeu no vôlei de praia para os americanos Dalhausser e Lucena por 2 sets a 1 nesta terça-feira (27), com parciais de 22/24, 21/19 e 13/15, nas Olimpíadas de Tóquio 2020.
Essa foi a primeira derrota de brasileiros no vôlei de praia nas Olimpíadas. No momento, eles estão em primeiro lugar do grupo, mas dependem de resultados para garantir a classificação às oitavas de final.
Pelo cenário, dependem só de si, precisando apenas vencer a dupla holandesa formada por Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen no último jogo, marcado para ocorrer às 10h de quinta-feira (29, horário de Brasília).

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