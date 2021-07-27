Alison e Álvaro perdem para americanos no vôlei de praia em Tóquio

A dupla brasileira Alison e Álvaro perdeu no vôlei de praia para os americanos Dalhausser e Lucena por 2 sets a 1 nesta terça-feira (27), com parciais de 22/24, 21/19 e 13/15, nas Olimpíadas de Tóquio 2020.
Essa foi a primeira derrota de brasileiros no vôlei de praia nas Olimpíadas. No momento, eles estão em primeiro lugar do grupo, mas dependem de resultados para garantir a classificação às oitavas de final.
Pelo cenário, dependem só de si, precisando apenas vencer a dupla holandesa formada por Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen no último jogo, marcado para ocorrer às 10h de quinta-feira (29, horário de Brasília).