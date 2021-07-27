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Handebol

Alê Nascimento é decisiva e seleção feminina vence a primeira em Tóquio

Com o placar de 33 a 27, o Brasil conseguiu vencer a Hungria; A capixaba contribuiu bem para a vitória marcando quatro gols e com boa atuação defensiva

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 01:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jul 2021 às 01:15
Brasil venceu a Hungria na segunda rodada da Olimpíada no Handebol
Brasil venceu a Hungria na segunda rodada da Olimpíada no Handebol Crédito: Reprodução Federação Internacional de Handebol
A seleção feminina de handebol conquistou sua primeira vitória nas Olimpíadas de Tóquio 2020, nesta terça-feira (27). Contra a Hungria, o Brasil triunfou por 33 a 27, na segunda partida do Grupo B. A ponta capixaba Alexandra Nascimento novamente contribuiu bem para o triunfo, marcando quatro gols.

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Na estreia, a seleção brasileira empatou com as atuais campeãs olímpicas, as russas. Portanto, se mantém invicta até aqui. Contra as húngaras, o Brasil dominou o placar durante praticamente todo o jogo. Os destaques foram no ataque. Ana Paula e Samara marcaram sete vezes e Duda Amorim, ex-melhor do mundo, seis.
Nos instantes finais da partida, um susto. Em um contra-ataque da Hungria, a goleira Babi, que vem sendo destaque do Brasil até aqui na competição, se chocou com Giulia Guarieiro, e ambas foram substituídas. Ao fim da partida, o elenco comemorou todo junto.
Brasil venceu a Hungria na segunda rodada da Olimpíada no Handebol
Brasil venceu a Hungria na segunda rodada da Olimpíada no Handebol Crédito: Reprodução Federação Internacional de Handebol
A seleção brasileira tenta superar o melhor resultado da história do handebol feminino do Brasil em Jogos, o quinto lugar da Rio-2016. Em Tóquio, os países estão divididos em dois grupos de seis seleções. Oito avançam às quartas de final.
Alexandra e companhia, agora, enfrentam a Espanha, atual vice-campeã mundial, pela terceira rodada da fase de grupos. A partida será disputada na quarta-feira (28), às 23h de Brasília. 

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