Alê Nascimento é decisiva e seleção feminina vence a primeira em Tóquio

Brasil venceu a Hungria na segunda rodada da Olimpíada no Handebol Crédito: Reprodução Federação Internacional de Handebol

33 a 27, na segunda partida do Grupo B. A ponta capixaba Alexandra Nascimento novamente contribuiu bem para o triunfo, marcando quatro gols. A seleção feminina de handebol conquistou sua primeira vitória nas Olimpíadas de Tóquio 2020 , nesta terça-feira (27). Contra a Hungria, o Brasil triunfou por, na segunda partida do Grupo B. A ponta capixaba Alexandra Nascimento novamente contribuiu bem para o triunfo, marcando quatro gols.

Na estreia, a seleção brasileira empatou com as atuais campeãs olímpicas, as russas. Portanto, se mantém invicta até aqui. Contra as húngaras, o Brasil dominou o placar durante praticamente todo o jogo. Os destaques foram no ataque. Ana Paula e Samara marcaram sete vezes e Duda Amorim, ex-melhor do mundo, seis.

Nos instantes finais da partida, um susto. Em um contra-ataque da Hungria, a goleira Babi, que vem sendo destaque do Brasil até aqui na competição, se chocou com Giulia Guarieiro, e ambas foram substituídas. Ao fim da partida, o elenco comemorou todo junto.

Brasil venceu a Hungria na segunda rodada da Olimpíada no Handebol Crédito: Reprodução Federação Internacional de Handebol

A seleção brasileira tenta superar o melhor resultado da história do handebol feminino do Brasil em Jogos, o quinto lugar da Rio-2016. Em Tóquio, os países estão divididos em dois grupos de seis seleções. Oito avançam às quartas de final.