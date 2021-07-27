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Judô

Judoca Eduardo Yudi sofre ippon e é eliminado na 1ª rodada em Tóquio

Aos 19, Yudi mudou-se para o Brasil e passou a treinar em uma academia na cidade de Araras (SP). Atualmente é atleta do Pinheiros

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 01:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jul 2021 às 01:22
 Em sua primeira luta na categoria até 81 kg, o judoca brasileiro Eduardo Yudi, 26, foi superado por Sagi Muki, 29, de Israel, nesta terça-feira (27), no Nippon Budokan.
Eduardo Yudy Santos dá adeus aos Jogos Olímpicos
Eduardo Yudy Santos dá adeus aos Jogos Olímpicos Crédito: Reprodução Time Brasil
Yudi nasceu na província japonesa de Ibaraki e é filho de um casal brasileiro Jeremias e Leia, que foi para o país asiático, em meados dos anos 1990, em busca de trabalho.
Aos 19, Yudi mudou-se para o Brasil e passou a treinar em uma academia na cidade de Araras (SP). Atualmente é atleta do Pinheiros.
Antes de Yudi pisar no tatame, Ketleyn Quadros foi declarada a vencedora da sua primeira luta por WO, na categoria feminina até 63 quilos.
A sua oponente, a hondurenha Cergia David, 30, não passou pela pesagem, segundo a organização dos Jogos. Já o Comitê Olímpico Hondurenho diz que Cergia apresentou problemas gastrointestinais.
Pelas regras da modalidade, Ketleyn se apresentou ao tatame, e o árbitro lhe concedeu ippon, pontuação máxima do judô.

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