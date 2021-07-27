Judoca Eduardo Yudi sofre ippon e é eliminado na 1ª rodada em Tóquio

Em sua primeira luta na categoria até 81 kg, o judoca brasileiro Eduardo Yudi, 26, foi superado por Sagi Muki, 29, de Israel, nesta terça-feira (27), no Nippon Budokan.

Eduardo Yudy Santos dá adeus aos Jogos Olímpicos Crédito: Reprodução Time Brasil

Yudi nasceu na província japonesa de Ibaraki e é filho de um casal brasileiro Jeremias e Leia, que foi para o país asiático, em meados dos anos 1990, em busca de trabalho.

Aos 19, Yudi mudou-se para o Brasil e passou a treinar em uma academia na cidade de Araras (SP). Atualmente é atleta do Pinheiros.

Antes de Yudi pisar no tatame, Ketleyn Quadros foi declarada a vencedora da sua primeira luta por WO, na categoria feminina até 63 quilos.

A sua oponente, a hondurenha Cergia David, 30, não passou pela pesagem, segundo a organização dos Jogos. Já o Comitê Olímpico Hondurenho diz que Cergia apresentou problemas gastrointestinais.