Brasileiro fica fora da decisão no remo single skiff em Tóquio

O brasileiro Lucas Verthein não conseguiu alcançar a final do remo single skiff nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele ficou em quinto lugar em sua bateria semifinal, duas posições atrás da necessária para avançar a decisão.
O atleta de 23 anos disputou a semi na noite desta quarta-feira, mas terminou na quinta colocação, com a marca de 7:02.87, e não se classificou para a final.
Ainda assim, o resultado coloca o atleta entre os 12 melhores das Olimpíadas, resultado inédito para o Brasil na modalidade. Ele vai disputar, às 21h15 desta quinta-feira (28, no horário de Brasília), uma bateria que vale a sétima colocação geral.