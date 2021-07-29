Brasileiro fica fora da decisão no remo single skiff em Tóquio

Lucas Verthein ficou em 5º na semifinal Crédito: Reprodução Time Brasil

O brasileiro Lucas Verthein não conseguiu alcançar a final do remo single skiff nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele ficou em quinto lugar em sua bateria semifinal, duas posições atrás da necessária para avançar a decisão.

O atleta de 23 anos disputou a semi na noite desta quarta-feira, mas terminou na quinta colocação, com a marca de 7:02.87, e não se classificou para a final.