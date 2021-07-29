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Fora do pódio

Brasileiro fica fora da decisão no remo single skiff em Tóquio

Lucas Verthein não conseguiu alcançar a final do remo single skiff nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele ficou em quinto lugar em sua bateria semifinal, duas posições atrás da necessária para avançar a decisão.

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 23:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jul 2021 às 23:37
Lucas Verthein ficou em 5º na semifinal e vai disputar a final B do single skiff
Lucas Verthein ficou em 5º na semifinal Crédito: Reprodução Time Brasil
O brasileiro Lucas Verthein não conseguiu alcançar a final do remo single skiff nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele ficou em quinto lugar em sua bateria semifinal, duas posições atrás da necessária para avançar a decisão.
O atleta de 23 anos disputou a semi na noite desta quarta-feira, mas terminou na quinta colocação, com a marca de 7:02.87, e não se classificou para a final.
Ainda assim, o resultado coloca o atleta entre os 12 melhores das Olimpíadas, resultado inédito para o Brasil na modalidade. Ele vai disputar, às 21h15 desta quinta-feira (28, no horário de Brasília), uma bateria que vale a sétima colocação geral.
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