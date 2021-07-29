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Fez bonito

Ane Marcelle perde para sul-coreana no tiro com arco e se despede da Olimpíada

Ane Marcelle havia vencido, minutos antes das oitavas de final, a mexicana Ana Vazquez, mas se deparou na segunda rodada com a melhor atleta da fase classificatória e sucumbiu

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 09:08

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jul 2021 às 09:08
Olimpíada
Não deu para Ane Marcelle no tiro com arco contra a melhor atleta da fase classificatória Crédito: Jonne Roriz/COB
A brasileira Ane Marcelle dos Santos foi derrotada pela sul-coreana An San na segunda rodada do tiro com arco na manhã desta quinta-feira (horário de Brasília) e se despediu dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em Yumenoshima, ela perdeu da rival, uma das favoritas ao ouro, por 7 a 1.
Foram decisivos para a vitória da atleta da Coreia do Sul, país que é potência no tiro com arco, o terceiro set perfeito que ela fez, obtendo 30 pontos, a pontuação máxima, fruto de três 10, e também uma flecha 6 da brasileira na segunda parcial, o que abaixou sua pontuação.

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O único set equilibrado foi o primeiro, que terminou empatado em 27 a 27, rendendo um ponto a cada atleta. An San dominou as outras parciais, inclusive tendo um desempenho perfeito no terceiro set, e venceu com tranquilidade.
Ela é a cabeça de chave número 1 do tiro com arco em Tóquio e confirmou seu favoritismo ao passar para as oitavas de final, fase em que vai enfrentar a japonesa Ren Hayakawa.
Ane Marcelle havia vencido, minutos antes das oitavas de final, a mexicana Ana Vazquez, mas se deparou na segunda rodada com a melhor atleta da fase classificatória e sucumbiu.
O Brasil ainda tem um representante no tiro com arco: Marcus D'Almeida, que eliminou dois adversários na quarta-feira e segue vivo em Tóquio. Em busca de uma vaga nas quartas, Marcus encara o italiano Mauro Nespoli nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília).
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