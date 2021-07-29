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Handebol

Brasil mostra raça, mas perde para a Espanha no handebol feminino

A capixaba Alexandra Nascimento marcou três gols no jogo e foi um dos destaques da partida. Seleção volta à quadra no próximo sábado (31)

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 00:37

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

29 jul 2021 às 00:37
Seleção feminina de handebol sofre a primeira derrota nos Jogos de Tóquio
Seleção feminina de handebol sofreu a primeira derrota nos Jogos de Tóquio Crédito: Vitor Jubini
 A seleção brasileira feminina de handebol conheceu sua primeira derrota na competição no início da madrugada desta quinta-feira (29). As meninas do Brasil perderam para a Espanha por 27 a 23, no Yoyogi Stadium. Em um jogo muito disputado, a capixaba Alexandra Nascimento marcou três gols na partida e foi um dos destaques da equipe brasileira. Com oito gols, Bruna de Paula também brilhou, mas não foi suficiente para o Brasil deixar a quadra com a vitória.
Com o resultado, o Brasil ocupa a terceira colocação do Grupo B da competição e segue na zona de classificação para a próxima fase. A seleção brasileira voltas à quadra no próximo sábado (31), quando vai enfrentar a Suécia às 4h15, em partida válida pela quarta rodada.

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O JOGO

A equipe brasileira começou a partida sem tomar conhecimento da forte seleção espanhola. Foi para cima, assumiu a dianteira do placar e impõs seu rito de jogo. Bruna de Paula foi o grande destaque da seleção ao anotar quatro gols. A partir da reta final da primeira etapa, a Espanha encaixou a marcação e o ataque do Brasil parou. As espanholas chegaram a virar o jogo, mas no último lance, Larissa marcou para empatar o jogo em 13 a 13. 

Seleção de handebol sofre a primeira derrota em Tóquio

No segundo tempo, a Espanha fez valer sua força desde os minutos iniciais. Abriu uma vantagem em 5 a 1, e depois conseguiu imprimir um bom ritmo de jogo e se manter à frente do placar. A seleção brasileira mostrou raça e lutou muito, mas parou na forte defesa espanhola. Em seu melhor momento, o Brasil ficou um ponto atrás do placar e chegou a flertar com o empate, mas acabou derrotado por 27 a 23.

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