Brasil mostra raça, mas perde para a Espanha no handebol feminino

Seleção feminina de handebol sofreu a primeira derrota nos Jogos de Tóquio Crédito: Vitor Jubini

A seleção brasileira feminina de handebol conheceu sua primeira derrota na competição no início da madrugada desta quinta-feira (29). As meninas do Brasil perderam para a Espanha por 27 a 23, no Yoyogi Stadium. Em um jogo muito disputado, a capixaba Alexandra Nascimento marcou três gols na partida e foi um dos destaques da equipe brasileira. Com oito gols, Bruna de Paula também brilhou, mas não foi suficiente para o Brasil deixar a quadra com a vitória.

Com o resultado, o Brasil ocupa a terceira colocação do Grupo B da competição e segue na zona de classificação para a próxima fase. A seleção brasileira voltas à quadra no próximo sábado (31), quando vai enfrentar a Suécia às 4h15, em partida válida pela quarta rodada.

O JOGO

A equipe brasileira começou a partida sem tomar conhecimento da forte seleção espanhola. Foi para cima, assumiu a dianteira do placar e impõs seu rito de jogo. Bruna de Paula foi o grande destaque da seleção ao anotar quatro gols. A partir da reta final da primeira etapa, a Espanha encaixou a marcação e o ataque do Brasil parou. As espanholas chegaram a virar o jogo, mas no último lance, Larissa marcou para empatar o jogo em 13 a 13.

Seleção de handebol sofre a primeira derrota em Tóquio