Equipe de A Gazeta traz os bastidores das Olimpíadas e curiosidades sobre o Japão

Perto de completar uma semana do embarque dos nossos correspondentes olímpicos, o editor e colunista de esportes Filipe Souza e o repórter fotográfico Vitor Jubini já têm muitas histórias sobre os dias de cobertura das Olimpíadas de Tóquio. Desde as comidas exóticas até conseguir decifrar as frases em japonês, a vida no país do sol nascente não é fácil.
E, como a gente e os internautas gostam de saber de absolutamente tudo com os mínimos detalhes, nossos correspondentes vão participar de mais uma live para trazer os bastidores dos Jogos Olímpicos do Japão e também falar sobre a organização das competições. Claro que assunto não vai faltar e eles vão também comentar sobre os nossos nove atletas capixabas que disputam os Jogos.
Nosso internauta pode acompanhar a live através do Facebook, Instagram ou pelo canal do Youtube de A Gazeta. A conversa será transmitido ao vivo a partir das 19h30 desta quarta-feira (28). Vem com a gente!