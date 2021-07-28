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Equipe de A Gazeta traz os bastidores das Olimpíadas e curiosidades sobre o Japão

A conversa com Filipe Souza e Vitor Jubini diretamente lá de Tóquio será transmitida pelas redes sociais de A Gazeta a partir das 19h30 desta quarta-feira (28)

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 15:02

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

28 jul 2021 às 15:02
Perto de completar uma semana do embarque dos nossos correspondentes olímpicos, o editor e colunista de esportes Filipe Souza e o repórter fotográfico Vitor Jubini já têm muitas histórias sobre os dias de cobertura das Olimpíadas de Tóquio. Desde as comidas exóticas até conseguir decifrar as frases em japonês, a vida no país do sol nascente não é fácil.
E, como a gente e os internautas gostam de saber de absolutamente tudo com os mínimos detalhes, nossos correspondentes vão participar de mais uma live para trazer os bastidores dos Jogos Olímpicos do Japão e também falar sobre a organização das competições. Claro que assunto não vai faltar e eles vão também comentar sobre os nossos nove atletas capixabas que disputam os Jogos.
Nosso internauta pode acompanhar a live através do Facebook, Instagram ou pelo canal do Youtube de A Gazeta. A conversa será transmitido ao vivo a partir das 19h30 desta quarta-feira (28). Vem com a gente!

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