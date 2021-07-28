Equipe de A Gazeta traz os bastidores das Olimpíadas e curiosidades sobre o Japão

E, como a gente e os internautas gostam de saber de absolutamente tudo com os mínimos detalhes, nossos correspondentes vão participar de mais uma live para trazer os bastidores dos Jogos Olímpicos do Japão e também falar sobre a organização das competições. Claro que assunto não vai faltar e eles vão também comentar sobre os nossos nove atletas capixabas que disputam os Jogos.