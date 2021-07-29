Agenda: veja os horários das principais provas com brasileiros nesta quinta (29)

Quase uma semana depois do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, já deu tempo do nosso internauta se acostumar com o fuso-horário, não é? Mesmo assim, os horários das provas ainda confundem um pouco. Mas você pode ficar tranquilo porque A Gazeta traz aqui os detalhes de todas as disputas envolvendo brasileiros nesta quinta-feira (29). Confira abaixo a programação completa:
VELA
470 - Feminino, 3ª e 4ª regatas
- 00h05
49er - Masculino, 5ª e 6ª regatas
- 00h05
Laser - Masculino, 7ª e 8ª regatas
- 00h05
Nacra 17 - Misto, 4ª, 5ª e 6ª regatas
- 00h05
RS:X - Feminino, 10ª 11ª e 12ª regatas
- 1h05
Finn - Masculino, 5ª e 6ª regatas
- 2h35
470 - Masculino, 3ª e 4ª regatas
- 3h05
JUDÔ
Feminino, até 78kg, oitavas de final
- 00h40
RÚGBI DE 7
Brasil x França - Feminino, fase de grupos, 2ª rodada
- 5h
Brasil x Fiji - Feminino, fase de grupos, 3ª rodada
- 21h
BOXE
Hebert Conceição x Erbieke Tuoheta (CHN) - Masculino, peso médio, oitavas de final
- 5h
Graziele de Jesus x Tsukimi Namiki (JAP) - Feminino, peso mosca, oitavas de final
- 7h24
TÊNIS
L. Stefani e L. Pigossi x Bencic e Golubic (SUI) - Feminino, semifinal
- 5h20
TIRO COM ARCO
Ane Marcelle dos Santos x Ana Vazquez (MEX) - Feminino, primeira rodada
- 5h57
VÔLEI DE QUADRA
Brasi x Japão - Feminino, fase de grupos, 3ª rodada
- 7h40
Brasil x Estados Unidos - Masculino, fase de grupos, 4ª rodada
- 23h05
NATAÇÃO
100m borboleta - Masculino, classificatórias
- 7h50
4 x 100m medley - Misto, classificatórias
GINÁSTICA ARTÍSTICA
Individual geral - Feminino, FINAL
- 7h50
VÔLEI DE PRAIA
Agatha e Duda x Bansley e Brandie - Feminino, fase de grupos, 3ª rodada
- 9h
Alison e Álvaro Filho x Brouwer e Meeuwsen - Masculino, fase de grupos, 3ª rodada
- 10h
HANDEBOL
Brasil x Argentina - Masculino, fase de grupos, 4ª rodada
- 21h
ATLETISMO
300m com obstáculos - Masculino, classificatórias
- 21h
Salto em altura - Masculino, classificatórias
- 21h15
400m com barreiras - Masculino, classificatórias
- 22h55
100m rasos - Feminino, classificatórias
- 23h40