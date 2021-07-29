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Olimpíadas

Agenda: veja os horários das principais provas com brasileiros nesta quinta (29)

A Gazeta traz aqui os detalhes de todas as disputas envolvendo brasileiros nesta quinta-feira (29). Confira  a programação completa das Olimpíadas de Tóquio

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 06:00

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

29 jul 2021 às 06:00
O capixaba Alison, ao lado de Álvaro, venceu a dupla Argentina no vôlei de praia
O capixaba Alison, ao lado de Álvaro, venceu a dupla Argentina no vôlei de praia Crédito: Vitor Jubini
Quase uma semana depois do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, já deu tempo do nosso internauta se acostumar com o fuso-horário, não é? Mesmo assim, os horários das provas ainda confundem um pouco. Mas você pode ficar tranquilo porque A Gazeta traz aqui os detalhes de todas as disputas envolvendo brasileiros nesta quinta-feira (29). Confira abaixo a programação completa:

VELA

470 - Feminino, 3ª e 4ª regatas
  • 00h05
49er - Masculino, 5ª e 6ª regatas
  • 00h05
Laser - Masculino, 7ª e 8ª regatas
  • 00h05
Robert Scheidt estreou em 11º nas regatas das Olimpíadas de Tóquio
Robert Scheidt estreou em 11º nas regatas das Olimpíadas de Tóquio Crédito: Daniel Varsano/COB
Nacra 17 - Misto, 4ª, 5ª e 6ª regatas
  • 00h05
RS:X - Feminino, 10ª 11ª e 12ª regatas
  • 1h05
Finn - Masculino, 5ª e 6ª regatas
  • 2h35
470 - Masculino, 3ª e 4ª regatas
  • 3h05
Judô nas Olimpíadas de Tóquio
Arena de Judô nas Olimpíadas de Tóquio Crédito: IJF

JUDÔ

Feminino, até 78kg, oitavas de final
  • 00h40

RÚGBI DE 7

Brasil x França - Feminino, fase de grupos, 2ª rodada
  • 5h
Brasil x Fiji - Feminino, fase de grupos, 3ª rodada
  • 21h

BOXE

Hebert Conceição x Erbieke Tuoheta (CHN) - Masculino, peso médio, oitavas de final
  • 5h
Graziele de Jesus x Tsukimi Namiki (JAP) - Feminino, peso mosca, oitavas de final
  • 7h24
Tênis
Laura Pigossi e Luisa Stefani estão nas semifinais do torneio de duplas! Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

TÊNIS

L. Stefani e L. Pigossi x Bencic e Golubic (SUI) - Feminino, semifinal
  • 5h20

TIRO COM ARCO

Ane Marcelle dos Santos x Ana Vazquez (MEX) - Feminino, primeira rodada
  • 5h57
Vôlei
Com Feranda Garay anotado 25 pontos, o Brasil venceu a República Dominicana pela segunda rodada do vôlei feminino Crédito: VolleyballWorld/Divulgação

VÔLEI DE QUADRA

Brasi x Japão - Feminino, fase de grupos, 3ª rodada
  • 7h40
Brasil x Estados Unidos - Masculino, fase de grupos, 4ª rodada
  • 23h05

NATAÇÃO

100m borboleta - Masculino, classificatórias
  • 7h50
4 x 100m medley - Misto, classificatórias

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Individual geral - Feminino, FINAL
  • 7h50

VÔLEI DE PRAIA

Agatha e Duda x Bansley e Brandie - Feminino, fase de grupos, 3ª rodada
  • 9h
Alison e Álvaro Filho x Brouwer e Meeuwsen - Masculino, fase de grupos, 3ª rodada
  • 10h
Brasil e França pela segunda rodada do handebol masculino nas Olimpíadas
Brasil e França pela segunda rodada do handebol masculino nas Olimpíadas Crédito: Vitor Jubini

HANDEBOL

Brasil x Argentina - Masculino, fase de grupos, 4ª rodada
  • 21h

ATLETISMO

300m com obstáculos - Masculino, classificatórias
  • 21h
Salto em altura - Masculino, classificatórias
  • 21h15
400m com barreiras - Masculino, classificatórias
  • 22h55
100m rasos - Feminino, classificatórias
  • 23h40

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