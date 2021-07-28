Seis dias após início da Olimpíada, já há atletas voltando para casa

As medalhas de ouro prata e bronze dos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Divulgação/COI

Faz apenas seis dias que a Olimpíada de Tóquio começou oficialmente, mas atletas já estão começando suas viagens de volta porque rígidas medidas contra covid-19 no Japão os impedem de ficar mais tempo no país para absorver melhor o clima dos Jogos.

As equipes normalmente ficam alguns dias depois do fim dos seus eventos para participar da cerimônia de encerramento, assistir a outros esportes e socializar com outros atletas.

Desta vez, no entanto, medidas rígidas de saúde estão forçando uma rápida volta para casa muito antes do fim do evento esportivo em 8 de agosto.

Atletas precisam chegar no máximo cinco dias antes da sua competição e voltar dentro de 48 horas do fim do seu esporte para minimizar o risco de infecções e a disseminação do vírus entre a população local.

A seleção australiana de softbol partiu para Sydney nesta quarta-feira (28), parte do primeiro grupo de atletas da equipe da Austrália a deixar Tóquio, e passará por uma quarentena de 14 dias quando chegar em casa.

Até o próximo fim de semana, cerca de 250 atletas e autoridades australianas de uma delegação de mais de 850 terão voltado para casa.

Para a medalhista de ouro alemã no caiaque, Ricarda Funk, que irá embora nesta quinta-feira (29), os Jogos foram um grande sucesso, mas ela mal teve tempo de absorver o clima da vila dos atletas, geralmente conhecida pela sua ativa vida social porque mais de 10 mil atletas de mais de 200 países se hospedam nela.