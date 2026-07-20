Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 20 de julho de 2026
Cultura

Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 20 de julho de 2026

O satélite natural da Terra se prepara para mudar de fase, tornando-se gradualmente mais visível nos próximos dias
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 11:55

A Lua Nova é a primeira das quatro principais fases do ciclo lunar e é caracterizada pela baixa visibilidade do astro no céu (Imagem: Yury Kirichenko | Shutterstock)
A Lua Nova é a primeira das quatro principais fases do ciclo lunar e é caracterizada pela baixa visibilidade do astro no céu Crédito: Imagem: Yury Kirichenko | Shutterstock
Nesta segunda-feira, 20 de julho de 2026, a Lua permanece na fase Nova. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), essa etapa teve início em 14 de julho, às 6h45, e será encerrada na manhã desta terça-feira (21), às 8h05, quando o satélite natural da Terra entrará na fase Crescente.
Até lá, a Lua permanecerá com pouca visibilidade, já que sua face iluminada está voltada para o lado oposto da Terra. A partir da mudança de fase, uma estreita faixa iluminada começará a surgir gradualmente, tornando o astro cada vez mais visível no céu após o pôr do sol e marcando o início de um novo período de crescimento da iluminação ao longo do ciclo lunar.

O que é a Lua Nova?

A Lua Nova é a primeira das quatro principais fases do ciclo lunar e marca o início de uma nova lunação . Ela ocorre após a Lua Minguante e antecede a Lua Crescente, quando o satélite natural da Terra se posiciona entre o planeta e o Sol, fazendo com que sua face iluminada fique voltada para o lado oposto ao nosso.
O ciclo completo das fases da Lua dura, em média, 29 dias, 12 horas e 44 minutos. Ao longo desse período, o astro percorre sua órbita ao redor da Terra, fazendo com que a porção iluminada visível do nosso planeta mude gradualmente até o início de um novo ciclo.

Boa fase para observar o céu

Por apresentar pouca ou nenhuma interferência da luz lunar, a Lua Nova é considerada uma das melhores fases para observar objetos celestes mais distantes, como estrelas, constelações, nebulosas e galáxias, principalmente em locais afastados da iluminação urbana.
Com o céu mais escuro, astrônomos e fotógrafos aproveitam esse período para registrar imagens mais detalhadas do céu profundo. Além disso, alguns fenômenos, como chuvas de meteoros, podem ser observados com mais facilidade em noites próximas à Lua Nova.

Influência da Lua Nova nas marés

A Lua Nova também influencia as marés. Nessa fase , assim como na Lua Cheia, ocorre o alinhamento entre Sol, Terra e Lua, aumentando a força gravitacional combinada dos dois astros sobre os oceanos. Esse fenômeno provoca as chamadas marés de sizígia, caracterizadas por maiores diferenças entre os níveis das marés altas e baixas.
Para muitas culturas, a Lua Nova simboliza recomeços e renovação, marcando o início de um novo ciclo e inspirando novos planos (Imagem: SN VFX | Shutterstock)
Para muitas culturas, a Lua Nova simboliza recomeços e renovação, marcando o início de um novo ciclo e inspirando novos planos Crédito: Imagem: SN VFX | Shutterstock

O que a Lua Nova simboliza?

Ao longo da história, a Lua Nova foi associada por diferentes povos à ideia de renovação e novos ciclos. Por marcar o início de uma nova lunação, essa fase costuma ser relacionada a recomeços, mudanças, planejamento e ao momento de estabelecer novos objetivos.
Em algumas tradições culturais e espirituais, a Lua Nova é vista como um período de introspecção e reflexão, associado à preparação para mudanças futuras . Já em práticas populares ligadas à agricultura, existe a crença de que essa fase favorece o desenvolvimento das plantas.

Próximas fases da Lua

Conforme o INMET, as próximas fases da Lua são: Lua Crescente: 21 de julho, às 08h05; Lua Cheia: 29 de julho, às 11h37; Lua Minguante: 05 de agosto, às 23h22.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 lições de vida que aprendemos com cães e gatos 
Imagem de destaque
Em vídeo, Meneguelli diz que tentam impedir sua candidatura ao Senado porque sabem que pode ganhar
Motociclista fica ferida após atingir traseira de carro em Anchieta
Jovem fica ferida em acidente entre moto e carro na BR 101 em Anchieta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados