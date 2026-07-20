Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 20 de julho de 2026

A Lua Nova é a primeira das quatro principais fases do ciclo lunar e é caracterizada pela baixa visibilidade do astro no céu Crédito: Imagem: Yury Kirichenko | Shutterstock

Nesta segunda-feira, 20 de julho de 2026, a Lua permanece na fase Nova. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), essa etapa teve início em 14 de julho, às 6h45, e será encerrada na manhã desta terça-feira (21), às 8h05, quando o satélite natural da Terra entrará na fase Crescente.

Até lá, a Lua permanecerá com pouca visibilidade, já que sua face iluminada está voltada para o lado oposto da Terra. A partir da mudança de fase, uma estreita faixa iluminada começará a surgir gradualmente, tornando o astro cada vez mais visível no céu após o pôr do sol e marcando o início de um novo período de crescimento da iluminação ao longo do ciclo lunar.

O que é a Lua Nova?

A Lua Nova é a primeira das quatro principais fases do ciclo lunar e marca o início de uma nova lunação . Ela ocorre após a Lua Minguante e antecede a Lua Crescente, quando o satélite natural da Terra se posiciona entre o planeta e o Sol, fazendo com que sua face iluminada fique voltada para o lado oposto ao nosso.

O ciclo completo das fases da Lua dura, em média, 29 dias, 12 horas e 44 minutos. Ao longo desse período, o astro percorre sua órbita ao redor da Terra, fazendo com que a porção iluminada visível do nosso planeta mude gradualmente até o início de um novo ciclo.

Boa fase para observar o céu

Por apresentar pouca ou nenhuma interferência da luz lunar, a Lua Nova é considerada uma das melhores fases para observar objetos celestes mais distantes, como estrelas, constelações, nebulosas e galáxias, principalmente em locais afastados da iluminação urbana.

Com o céu mais escuro, astrônomos e fotógrafos aproveitam esse período para registrar imagens mais detalhadas do céu profundo. Além disso, alguns fenômenos, como chuvas de meteoros, podem ser observados com mais facilidade em noites próximas à Lua Nova.

Influência da Lua Nova nas marés

A Lua Nova também influencia as marés. Nessa fase , assim como na Lua Cheia, ocorre o alinhamento entre Sol, Terra e Lua, aumentando a força gravitacional combinada dos dois astros sobre os oceanos. Esse fenômeno provoca as chamadas marés de sizígia, caracterizadas por maiores diferenças entre os níveis das marés altas e baixas.

Para muitas culturas, a Lua Nova simboliza recomeços e renovação, marcando o início de um novo ciclo e inspirando novos planos Crédito: Imagem: SN VFX | Shutterstock

O que a Lua Nova simboliza?

Ao longo da história, a Lua Nova foi associada por diferentes povos à ideia de renovação e novos ciclos. Por marcar o início de uma nova lunação, essa fase costuma ser relacionada a recomeços, mudanças, planejamento e ao momento de estabelecer novos objetivos.

Em algumas tradições culturais e espirituais, a Lua Nova é vista como um período de introspecção e reflexão, associado à preparação para mudanças futuras . Já em práticas populares ligadas à agricultura, existe a crença de que essa fase favorece o desenvolvimento das plantas.

Próximas fases da Lua