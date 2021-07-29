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Faz história

Ao som de Baile de Favela,  Rebeca Andrade conquista medalha de prata para o Brasil

Com o feito, a paulista de Guarulhos e de 22 anos se tornou a primeira brasileira a faturar um pódio na ginástica em uma Olimpíada

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 10:30

Publicado em 

29 jul 2021 às 10:30
Rebeca Andrade conquista prata inédita para o Brasil na ginástica
Rebeca Andrade conquista prata inédita para o Brasil na ginástica Crédito: Ricardo Bufolin/CBG
Histórico! A ginasta Rebeca Andrade conquistou, nesta quinta-feira, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no individual geral. Com o feito, a paulista de Guarulhos e de 22 anos se tornou a primeira brasileira a faturar um pódio no esporte na Olimpíada. Ela somou 57,298 pontos. A americana Sunisa Lee ficou com o ouro, após fazer 57,433, enquanto o bronze foi da russa Angelina Melinkova: 57, 199.

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A final não contou com a presença da americana Simone Biles, que era favoritíssima ao ouro, se classificou com a melhor nota, mas desistiu de competir por problemas psicológicos. Ela ainda não informou se vai competir nas finais individuais por aparelho.
Outra brasileira em Tóquio, Flávia Saraiva se machucou durante as qualificatórias, mas beliscou vaga na decisão da trave. Rebeca disputará também as finais no solo e no salto.
olimpíadas
Rebeca Andrade ficou com a prata no individual geral Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
Antes da final desta quinta-feira, a ginástica artística tinha dado outras três medalhas de ouro: o Comitê Olímpico Russo ficou com o primeiro lugar na competição por equipes masculinas e femininas. Já no individua geral feminino, o topo foi do japonês Daiki Hashimoto. A ginástica agora terá dois dias de folga e volta no domingo, com finais individuais em dois aparelhos para homens e dois para mulheres.
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