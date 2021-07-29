Ao som de Baile de Favela,  Rebeca Andrade conquista medalha de prata para o Brasil

A final não contou com a presença da americana Simone Biles, que era favoritíssima ao ouro, se classificou com a melhor nota, mas desistiu de competir por problemas psicológicos. Ela ainda não informou se vai competir nas finais individuais por aparelho.

Outra brasileira em Tóquio, Flávia Saraiva se machucou durante as qualificatórias, mas beliscou vaga na decisão da trave. Rebeca disputará também as finais no solo e no salto.

Antes da final desta quinta-feira, a ginástica artística tinha dado outras três medalhas de ouro: o Comitê Olímpico Russo ficou com o primeiro lugar na competição por equipes masculinas e femininas. Já no individua geral feminino, o topo foi do japonês Daiki Hashimoto. A ginástica agora terá dois dias de folga e volta no domingo, com finais individuais em dois aparelhos para homens e dois para mulheres.