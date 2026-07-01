AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tecnologia

Aplicativo usa IA para facilitar busca por emprego no ES

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 15:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 jul 2026 às 15:36
Programa utiliza inteligência artificial (IA) e análise comportamental para mapear o perfil de estudantes e profissionais
Programa utiliza inteligência artificial (IA) e análise comportamental para mapear o perfil de estudantes e profissionais Renan Donato / Findes

Uma plataforma que conecta candidatos a oportunidades de emprego e amplia o acesso ao desenvolvimento profissional. Este é o objetivo do Guia de Carreiras, um aplicativo focado na empregabilidade, lançado nesta terça-feira (30) pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), por meio do Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo (IEL-ES) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (Senai), em parceria com a Vale. 


O programa utiliza inteligência artificial (IA) e análise comportamental para mapear o perfil de estudantes e profissionais, recomendando cursos, soft skills e vagas de emprego na indústria capixaba. 


O Guia de Carreiras está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos para  smartphones. 

O primeiro vice-presidente da Findes, Eduardo Dalla Mura, comenta que o Guia de Carreiras é uma solução que visa conectar quem busca por uma oportunidade de emprego às indústrias do Estado que precisam de profissionais qualificados.


“Quando conectamos educação, trabalho e indústria, quem ganha é a sociedade. O trabalhador encontra novos caminhos. A empresa se torna mais competitiva e o Espírito Santo se fortalece como um Estado produtivo, inovador e preparado para crescer”, destaca. 


A missão  do Guia de Carreiras tem como missão facilitar o acesso à informação, às vagas e às possibilidades de desenvolvimento mais próximo e acessível, conforme destaca a gerente de Relações Institucionais da Vale, Vanessa Tavares. 

“Sabemos que a qualificação e a geração de oportunidades são fundamentais para o desenvolvimento do Espírito Santo, e esperamos que essa ferramenta contribua para aproximar talentos das empresas e apoiar as pessoas em suas escolhas de carreira”, reitera. 

 

O diretor-geral da Findes, Roberto Campos, observa que o aplicativo representa um processo de transformação digital que conecta os jovens às oportunidades que se apresentam no Espírito Santo. 


“Recentemente estivemos em Aracruz e vimos, em apenas uma empresa da região, cerca de 1.500 vagas abertas. A nossa responsabilidade, junto ao Senai, é destravar a formação profissional para que o estado alcance todo o seu potencial e para que esses jovens aproveitem essas chances”, aponta. 


O Guia de Carreiras também passará a funcionar de forma integrada com as ações presenciais de empregabilidade do IEL-ES, como as feiras e mutirões de vagas do programa Conecta Indústria. Com a novidade, a conexão entre candidatos e empresas deixa de ocorrer apenas no dia do evento. 

Como funciona

A ferramenta está em atividade de forma integrada com as ações presenciais do programa Conecta Indústria, mantendo você sempre atualizado sobre novas oportunidades e capacitações. 


De acordo com a Findes, a tecnologia funciona em três etapas:

  1. Criação de Avatar: o usuário inicia a experiência criando um avatar personalizado.

  2. Análise comportamental: na sequência, o profissional responde a um questionário comportamental interativo, que serve de base para o mapeamento de suas competências e interesses.

  3. Direcionamento customizado: com base no cruzamento de dados, o aplicativo gera instantaneamente um guia completo com recomendações sob medida para o perfil identificado.

O que oferece

A ferramente pode indicar uma profissão, além de atuar diretamente na preparação do trabalhador para o mercado. Por meio da triagem da IA, a plataforma proporciona ao usuário acesso a:

  • Cursos de mercado relevantes: indicações de formação continuada, incluindo cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai);
  • Certificações estratégicas: diplomas e validações que têm alta relevância e valorização por parte das empresas;
  • Soft skills prioritárias: mapeamento de habilidades comportamentais que o profissional precisa desenvolver para se destacar;
  • Vagas com maior compatibilidade: cruzamento de dados que aponta oportunidades de trabalho em diversos setores industriais, alinhadas ao perfil do candidato.
  • Referências profissionais inspiradoras: conteúdos de apoio à carreira baseados em trajetórias de sucesso no mercado.

Leia Mais Sobre Emprego e Carreira

Plataforma de IA assume contratações e dá retorno imediato a candidatos

Soft skills serão o diferencial para sobreviver à IA, diz Chris Pelajo

Soft skills: o que são as habilidades que todo profissional precisa ter

ES tem mais de 5.530 vagas de emprego nesta segunda-feira (29)

Como fazer currículo pelo celular e aumentar as chances de emprego

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

emprego Empregos Empregos (ES) Findes Vale Tecnologia Inteligência Artificial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Inteligência Artificial pode ajudar professores em sala de aula?
Quem cuida de quem ensina?
Feira quilombola vai reunir comércio e cultura no centro de Vitória
Feira quilombola na Praça Costa Pereira reúne atividades culturais, gastronomia e artesanato
Da esquerda para a direita: Milton Neves, Aldino Alves Almeida, Gildeson Gama Leite e Ilmar Gama
Laudo aponta etanol em alojamento onde quatro morreram em Vila Valério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados