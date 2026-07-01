Aplicativo usa IA para facilitar busca por emprego no ES

Uma plataforma que conecta candidatos a oportunidades de emprego e amplia o acesso ao desenvolvimento profissional. Este é o objetivo do Guia de Carreiras, um aplicativo focado na empregabilidade, lançado nesta terça-feira (30) pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), por meio do Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo (IEL-ES) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (Senai), em parceria com a Vale.





O programa utiliza inteligência artificial (IA) e análise comportamental para mapear o perfil de estudantes e profissionais, recomendando cursos, soft skills e vagas de emprego na indústria capixaba.





O Guia de Carreiras está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos para smartphones.