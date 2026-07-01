Aplicativo usa IA para facilitar busca por emprego no ES

Uma plataforma que conecta candidatos a oportunidades de emprego e amplia o acesso ao desenvolvimento profissional. Este é o objetivo do Guia de Carreiras, um aplicativo focado na empregabilidade, lançado nesta terça-feira (30) pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), por meio do Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo (IEL-ES) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (Senai), em parceria com a Vale.
O programa utiliza inteligência artificial (IA) e análise comportamental para mapear o perfil de estudantes e profissionais, recomendando cursos, soft skills e vagas de emprego na indústria capixaba.
O Guia de Carreiras está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos para smartphones.
O primeiro vice-presidente da Findes, Eduardo Dalla Mura, comenta que o Guia de Carreiras é uma solução que visa conectar quem busca por uma oportunidade de emprego às indústrias do Estado que precisam de profissionais qualificados.
“Quando conectamos educação, trabalho e indústria, quem ganha é a sociedade. O trabalhador encontra novos caminhos. A empresa se torna mais competitiva e o Espírito Santo se fortalece como um Estado produtivo, inovador e preparado para crescer”, destaca.
A missão do Guia de Carreiras tem como missão facilitar o acesso à informação, às vagas e às possibilidades de desenvolvimento mais próximo e acessível, conforme destaca a gerente de Relações Institucionais da Vale, Vanessa Tavares.
“Sabemos que a qualificação e a geração de oportunidades são fundamentais para o desenvolvimento do Espírito Santo, e esperamos que essa ferramenta contribua para aproximar talentos das empresas e apoiar as pessoas em suas escolhas de carreira”, reitera.
O diretor-geral da Findes, Roberto Campos, observa que o aplicativo representa um processo de transformação digital que conecta os jovens às oportunidades que se apresentam no Espírito Santo.
“Recentemente estivemos em Aracruz e vimos, em apenas uma empresa da região, cerca de 1.500 vagas abertas. A nossa responsabilidade, junto ao Senai, é destravar a formação profissional para que o estado alcance todo o seu potencial e para que esses jovens aproveitem essas chances”, aponta.
O Guia de Carreiras também passará a funcionar de forma integrada com as ações presenciais de empregabilidade do IEL-ES, como as feiras e mutirões de vagas do programa Conecta Indústria. Com a novidade, a conexão entre candidatos e empresas deixa de ocorrer apenas no dia do evento.
Como funciona
A ferramenta está em atividade de forma integrada com as ações presenciais do programa Conecta Indústria, mantendo você sempre atualizado sobre novas oportunidades e capacitações.
De acordo com a Findes, a tecnologia funciona em três etapas:
Criação de Avatar: o usuário inicia a experiência criando um avatar personalizado.
Análise comportamental: na sequência, o profissional responde a um questionário comportamental interativo, que serve de base para o mapeamento de suas competências e interesses.
Direcionamento customizado: com base no cruzamento de dados, o aplicativo gera instantaneamente um guia completo com recomendações sob medida para o perfil identificado.
O que oferece
A ferramente pode indicar uma profissão, além de atuar diretamente na preparação do trabalhador para o mercado. Por meio da triagem da IA, a plataforma proporciona ao usuário acesso a:
- Cursos de mercado relevantes: indicações de formação continuada, incluindo cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai);
- Certificações estratégicas: diplomas e validações que têm alta relevância e valorização por parte das empresas;
- Soft skills prioritárias: mapeamento de habilidades comportamentais que o profissional precisa desenvolver para se destacar;
- Vagas com maior compatibilidade: cruzamento de dados que aponta oportunidades de trabalho em diversos setores industriais, alinhadas ao perfil do candidato.
- Referências profissionais inspiradoras: conteúdos de apoio à carreira baseados em trajetórias de sucesso no mercado.
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