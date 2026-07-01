Que Apetite!: inscrições abertas para a 2ª temporada do reality da TV Gazeta

Vem aí a segunda temporada do programa Que Apetite!, o reality show da TV Gazeta que valoriza os sabores capixabas, apresenta histórias de vida e revela talentos de forno e fogão. As inscrições para participar da gincana culinária já estão abertas e podem ser feitas pelo formulário disponível no final desta matéria.
Apresentada por Joana Borges, a competição vai acontecer de forma itinerante, desta vez com 13 episódios que se desenrolam em restaurantes e espaços gastronômicos convidados. Neles, cozinheiros amadores vão enfrentar desafios culinários na disputa por um prêmio em dinheiro, no valor de R$ 30 mil.
No episódio decisivo, os melhores cozinheiros vão concorrer ao troféu de melhor da temporada criando receitas 100% autorais. O melhor prato será escolhido por um júri especializado, formado por chefs de destaque na nossa gastronomia.
Formulário de inscrição
As vagas para a segunda temporada do Que Apetite! são limitadas, e a participação dos interessados só será confirmada após a conclusão do processo seletivo.
Para fazer sua inscrição, preencha o formulário online clicando neste link e por meio dele envie um vídeo de no máximo 3 minutos se apresentando, contando sua história com a culinária e demonstrando sua melhor receita de prato.
Atenção!
Antes de confirmar sua inscrição, lembre-se de ler o Regulamento e o Termo de Consentimento.
Aqui vai uma dica importante: para gravar o vídeo, procure um local bem iluminado, posicione o celular na horizontal (deitado) e garanta um áudio de qualidade. O programa será exibido na tela da TV Gazeta.
Se você for um dos participantes pré-selecionados, a produção do Que Apetite! vai entrar em contato para seguir com o processo seletivo. Então, aproveite a gravação do vídeo para mostrar toda a sua desenvoltura com as panelas, capriche no tempero e boa sorte!