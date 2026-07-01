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Televisão

Que Apetite!: inscrições abertas para a 2ª temporada do reality da TV Gazeta

Programa vai reunir cozinheiros amadores em uma gincana que tem como prêmio R$ 30 mil
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 16:00

Reality-culinário-Que Apetite!-da-TV-Gazeta
Nova temporada do Que Apetite! terá 13 episódios. Foto: Ângelo Araújo/Arte/TV Gazeta

Vem aí a segunda temporada do programa Que Apetite!, o reality show da TV Gazeta que valoriza os sabores capixabas, apresenta histórias de vida e revela talentos de forno e fogão. As inscrições para participar da gincana culinária já estão abertas e podem ser feitas pelo formulário disponível no final desta matéria.  

Apresentada por Joana Borges, a competição vai acontecer de forma itinerante, desta vez com 13 episódios que se desenrolam em restaurantes e espaços gastronômicos convidados. Neles, cozinheiros amadores vão enfrentar desafios culinários na disputa por um prêmio em dinheiro, no valor de R$ 30 mil

Joana Borges, apresentadora do programa Que Apetite!
Joana Borges será a apresentadora da segunda temporada do Que Apetite!. Foto: Reprodução/TV Gazeta

No episódio decisivo, os melhores cozinheiros vão concorrer ao troféu de melhor da temporada criando receitas 100% autorais. O melhor prato será escolhido por um júri especializado, formado por chefs de destaque na nossa gastronomia.

Formulário de inscrição

As vagas para a segunda temporada do Que Apetite! são limitadas, e a participação dos interessados só será confirmada após a conclusão do processo seletivo.


Para fazer sua inscrição, preencha o formulário online clicando neste link e por meio dele envie um vídeo de no máximo 3 minutos se apresentando, contando sua história com a culinária e demonstrando sua melhor receita de prato.  


Atenção!

Antes de confirmar sua inscrição, lembre-se de ler o Regulamento e o Termo de Consentimento.

Aqui vai uma dica importante: para gravar o vídeo, procure um local bem iluminado, posicione o celular na horizontal (deitado) e garanta um áudio de qualidade. O programa será exibido na tela da TV Gazeta. 


Se você for um dos participantes pré-selecionados, a produção do Que Apetite! vai entrar em contato para seguir com o processo seletivo. Então, aproveite a gravação do vídeo para mostrar toda a sua desenvoltura com as panelas, capriche no tempero e boa sorte!

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