Que Apetite!: inscrições abertas para a 2ª temporada do reality da TV Gazeta

As vagas para a segunda temporada do Que Apetite! são limitadas, e a participação dos interessados só será confirmada após a conclusão do processo seletivo.





Para fazer sua inscrição, preencha o formulário online clicando neste link e por meio dele envie um vídeo de no máximo 3 minutos se apresentando, contando sua história com a culinária e demonstrando sua melhor receita de prato.