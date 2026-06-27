Azeite produzido no Espírito Santo conquista duas medalhas de ouro em concurso internacional na Itália

Para o produtor Leonardo Altoé, a conquista ganha um significado especial por acontecer justamente na terra de origem dos antepassados da família, descendente de imigrantes italianos.





"Ganhar na Itália tem um valor especial. É como voltar para casa e mostrar o resultado de uma tradição que um dia atravessou o oceano e chegou ao Espírito Santo", afirmou.

A emoção também foi compartilhada pelo pai de Leonardo, José Altoé Sobrinho, de 90 anos, neto de italianos. Segundo ele, receber um prêmio na Itália representa um reencontro simbólico com a história da família.





"Aquilo que o meu avô trouxe da Itália para cá, hoje está voltando para lá. É um orgulho para toda a família, para o Espírito Santo e para o Brasil ver esse reconhecimento acontecer na terra dos nossos antepassados", disse.





Criado em 2016, o EVO IOOC reúne alguns dos melhores azeites extravirgens do mundo. As amostras são avaliadas por um painel internacional de especialistas, que analisa critérios sensoriais e técnicos seguindo parâmetros do Conselho Oleícola Internacional. Além das medalhas, o concurso integra um dos principais rankings internacionais da olivicultura e serve como vitrine para importadores, chefs e distribuidores.





A sequência de premiações evidencia o crescimento da produção de azeites de alta qualidade nas montanhas capixabas, região que vem se consolidando como uma das novas fronteiras da olivicultura brasileira. O clima de altitude e as condições favoráveis ao cultivo das oliveiras têm contribuído para que rótulos produzidos no Espírito Santo ganhem espaço entre os melhores do mundo.