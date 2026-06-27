Azeite produzido no Espírito Santo conquista duas medalhas de ouro em concurso internacional na Itália

O azeite extravirgem produzido nas montanhas de Venda Nova do Imigrante voltou a colocar o Espírito Santo em evidência no cenário internacional da olivicultura. Desta vez, o reconhecimento veio da Itália, onde o Azeite Altoé conquistou duas medalhas de ouro no EVO International Olive Oil Contest (EVO IOOC 2026), um dos principais concursos mundiais dedicados ao setor.
Os prêmios foram concedidos aos rótulos Blend Altoé e Koroneiki, na categoria de azeites monovarietais. A cerimônia de premiação aconteceu nesta sexta-feira (26), na cidade de Palmi, na região da Calábria, reunindo produtores de diferentes países.
O resultado reforça o espaço conquistado pelo azeite capixaba em competições internacionais. Antes da premiação na Itália, o produto já havia sido reconhecido em concursos realizados na Turquia, Inglaterra e Japão. Com os dois novos ouros, o azeite produzido em Venda Nova do Imigrante soma 11 medalhas internacionais.
Para o produtor Leonardo Altoé, a conquista ganha um significado especial por acontecer justamente na terra de origem dos antepassados da família, descendente de imigrantes italianos.
"Ganhar na Itália tem um valor especial. É como voltar para casa e mostrar o resultado de uma tradição que um dia atravessou o oceano e chegou ao Espírito Santo", afirmou.
A emoção também foi compartilhada pelo pai de Leonardo, José Altoé Sobrinho, de 90 anos, neto de italianos. Segundo ele, receber um prêmio na Itália representa um reencontro simbólico com a história da família.
"Aquilo que o meu avô trouxe da Itália para cá, hoje está voltando para lá. É um orgulho para toda a família, para o Espírito Santo e para o Brasil ver esse reconhecimento acontecer na terra dos nossos antepassados", disse.
Criado em 2016, o EVO IOOC reúne alguns dos melhores azeites extravirgens do mundo. As amostras são avaliadas por um painel internacional de especialistas, que analisa critérios sensoriais e técnicos seguindo parâmetros do Conselho Oleícola Internacional. Além das medalhas, o concurso integra um dos principais rankings internacionais da olivicultura e serve como vitrine para importadores, chefs e distribuidores.
A sequência de premiações evidencia o crescimento da produção de azeites de alta qualidade nas montanhas capixabas, região que vem se consolidando como uma das novas fronteiras da olivicultura brasileira. O clima de altitude e as condições favoráveis ao cultivo das oliveiras têm contribuído para que rótulos produzidos no Espírito Santo ganhem espaço entre os melhores do mundo.