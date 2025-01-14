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Culinária

Como saber se um azeite é adulterado? Veja dica de teste caseiro

Nos últimos meses, diversas marcas foram retiradas do mercado brasileiro após fiscalização do Ministério da Agricultura detectar fraudes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 05:00

Azeite; alimento; alimentação; saúde; cozinha; virgem
Azeite de oliva Crédito: Pixabay
Nos últimos meses, diversas marcas de azeite foram proibidas no Brasil pelo Ministério da Agricultura e tiveram que retirar seus lotes das prateleiras dos mercados. Grande parte delas foi considerada imprópria para consumo pelo fato de o produto ter sido misturado com óleos vegetais de qualidade inferior ou terem fabricação desconhecida.
Há também casos de azeites produzidos em ambientes clandestinos e com más condições de higiene, representando um grande perigo para a saúde dos consumidores.
Em caso de adulteração, dependendo da substância utilizada na mistura, os riscos vão desde reações alérgicas até casos de infecções gastrointestinais mais graves, passando por exposição prolongada a metais pesados.

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O azeite, principalmente o extravirgem, é conhecido por suas propriedades antioxidantes e por conter vitaminas A e E em sua composição, além de ferro e cálcio, e quando misturado, dificilmente tem essas propriedades preservadas. 

Como evitar azeites adulterados

Apesar de mercados e outros comércios serem notificados para retirar os produtos contaminados de circulação, alguns podem passar despercebidos. Por isso, é importante que o consumidor esteja atento às adulterações para evitar cair em fraudes. Veja abaixo algumas dicas: 
  • Confira a lista do governo: verifique sempre a lista atualizada do Ministério da Agricultura, que especifica as marcas adulteradas que devem estar fora de circulação ou em uso nas cozinhas.  
  • Leia o rótulo do azeite: procure sempre ler o rótulo do produto no momento da compra e atente-se caso faltem informações, como a data ou o local de fabricação. Verifique também a qualidade e a integridade da embalagem.

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  • Desconfie de preços muito baixos: óleos baratos demais podem conter um sinal de alerta, pois a produção de um azeite de qualidade demanda altos custos.
  • Faça um teste caseiro: coloque uma pequena quantidade do azeite no congelador e aguarde algumas horas. O azeite puro ficará com textura de manteiga. Os adulterados, por sua vez, se mantém líquidos e ficam até esbranquiçados.
  • Pesquise: opte por comprar marcas confiáveis e que não tenham histórico de fraude. 

Testes nas indústrias

Os cuidados citados acima devem ser tomados pelos consumidores, mas as indústrias têm um papel fundamental na garantia de qualidade desses produtos.
Testes devem ser feitos ainda na etapa de produção, a fim de garantir que os alimentos não sejam contaminados por bactérias e outros microrganismos ou misturados com outros óleos e itens não indicados para consumo.
A testagem é também uma forma de garantir transparência e fiscalização em toda a cadeia de produção, priorizando a saúde do consumidor e a integridade da marca.
Com informações da assessoria de imprensa da Kasvi, empresa brasileira de soluções em pesquisa e análise de alimentos. 

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