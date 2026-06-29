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Fim de semana

Feira na Praça do Papa terá queijos premiados e produtos como café de açaí; veja destaques

21ª edição da Sabores da Terra reunirá 178 expositores de diversos municípios do Espírito Santo. A entrada é gratuita
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 16:42

Produtos à venda na 21ª Feira Sabores da Terra, em Vitória
Queijos, chocolates e embutidos estão entre os destaques da feira Fotos de acervo/Queijos Giacomin, Chocolates Espírito Santo e Embutidos Moxuara

Queijo, cachaça, café especial, geleia, chocolate e diversos outros alimentos e bebidas feitos por empreendedores rurais no Espírito Santo estarão reunidos em um dos eventos mais aguardados pelos capixabas, a Feira Sabores da Terra, que chega à sua 21ª edição neste fim de semana, em Vitória.


De 3 a 5 de julho, um espaço com entrada gratuita receberá, na Praça do Papa, 178 expositores, entre produtores da agricultura familiar e microempreendedores individuais, além de iniciativas de economia solidária e artesãos de diferentes regiões do Estado. O objetivo é valorizar os sabores e a cultura da nossa terra. 


Ao longo dos três dias de programação, o público vai encontrar uma seleção variada de produtos típicos vendidos por seus próprios produtores e também atrações musicais e culturais voltadas para visitantes de todas as idades. 


“A Sabores da Terra é, antes de tudo, uma vitrine para quem produz com as próprias mãos. Cada edição destaca a força da agricultura familiar e do pequeno empreendedor capixaba, e reforça por que esse encontro entre o campo e a cidade segue tão importante para o Estado”, destaca o organizador da feira, Ademir Dadalto. 

Daniela Hollunder, Juliana Helmer e Tatiane Gilles
Produtoras Daniela Hollunder (Sítio Hollunder), Juliana Helmer (Embutidos Moxuara) e Tatiane Gilles (Sítio Gilles)  Arquivo pessoal

Conheça alguns expositores:

  • Sítio Hollunder - Marechal Floriano. Produtos: iogurtes, doce de leite e queijos, inclusive o coalho que foi ouro 4º Mundial do Queijo do Brasil 2026. Mais informações: @ssitiohollunder.  


  • Embutidos Moxuara - Cariacica. Produtos: torresmo de rolo, torresmo pré-frito, bacon artesanal, costela defumada, kit feijoada, joelho defumado, bolinhos variados, linguiças recheadas. Mais informações: @embutidos_moxuara. 


  • Sítio Gilles - Marechal Floriano. Produtos: geleias de morango com diferentes combinações, morangos frescos e bombom de morango. Mais informações: @sitiogilles.


  • Tem Café - Venda Nova do Imigrante. Produtos: café especial e produtos típicos feitos com café (Café para Comer, trufa de café), socol, antepastos, geleias e pé de moleque de macadâmia. Mais informações: @biketemcafe. 


  • Queijos Giacomin - João Neiva. Produtos: queijos variados e itens premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil 2026. Mais informações: @queijosgiacomin.


  • Charcutaria Bicame - Conceição do Castelo. Produtos: lombo suíno defumado, joelho suíno defumado, costela suína defumada, costela bovina defumada, torresmo de rolo, salame colonial, ossocolo, linguiça defumada com queijo bacon. Mais informações: @charcutariabicame. 


  • Estância Sarmenghi - Cariacica. Produtos: salaminho italiano defumado, copa lombo defumado, bacon, linguiças, embutidos em geral. Mais informações: @estanciasarmenghi.  


  • Mirante da Ilha - Cariacica. Produtos: molhos de pimenta, conservas de pimenta, geleias de pimenta (feitos com a variedade Carolina Reapper) e também linguiça artesanal. Mais informações: @mirantedailha.  


  • Mel AviapisViana. Produtos: mel e própolis verde tipo exportação, mel em favo e exposição de abelhas sem ferrão. 


  • Café de Açaí - Viana. Produtos: polpa de açaí puro, cupuaçu, bebida de açaí, café de açaí. Mais informações: @cafedeacai.oficial. 

Programação:

SEXTA-FEIRA (03/07)


20h às 22h – Tiago e Rodolfo (Marechal Floriano)


SÁBADO (04/07)


16h – Doom (Região das Montanhas)

18h – Gruppo Folcloristico Fiori D'Amore (Araguaia, Marechal Floriano)

20h às 22h – Jardel & Jeferson (Vitória)


DOMINGO (05/07)


12h – Paulo Henrique (Afonso Cláudio)

14h – Gruppo Folcloristico Piccinini Dei Monti (Araguaia, Marechal Floriano)

15h – Os Carroceiros (Ibiraçu)

16h – Grupo Cultural Brasil Tambores (Santa Leopoldina)

17h – Emerson Tesch (Santa Maria de Jetibá)


FEIRA SABORES DA TERRA - 21ª EDIÇÃO

Quando: de 3 a 5 de julho de 2026

Onde: Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, S/N, Enseada do Suá, Vitória

Horários da feira: sexta-feira (3), das 16h às 22h; sábado (4), das 14h às 22h; domingo (5), das 10h às 18h

Entrada gratuita

Mais informações: @feirasaboresdaterra.

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