Queijo, cachaça, café especial, geleia, chocolate e diversos outros alimentos e bebidas feitos por empreendedores rurais no Espírito Santo estarão reunidos em um dos eventos mais aguardados pelos capixabas, a Feira Sabores da Terra, que chega à sua 21ª edição neste fim de semana, em Vitória.





De 3 a 5 de julho, um espaço com entrada gratuita receberá, na Praça do Papa, 178 expositores, entre produtores da agricultura familiar e microempreendedores individuais, além de iniciativas de economia solidária e artesãos de diferentes regiões do Estado. O objetivo é valorizar os sabores e a cultura da nossa terra.





Ao longo dos três dias de programação, o público vai encontrar uma seleção variada de produtos típicos vendidos por seus próprios produtores e também atrações musicais e culturais voltadas para visitantes de todas as idades.





“A Sabores da Terra é, antes de tudo, uma vitrine para quem produz com as próprias mãos. Cada edição destaca a força da agricultura familiar e do pequeno empreendedor capixaba, e reforça por que esse encontro entre o campo e a cidade segue tão importante para o Estado”, destaca o organizador da feira, Ademir Dadalto.