Queijo, cachaça, café especial, geleia, chocolate e diversos outros alimentos e bebidas feitos por empreendedores rurais no Espírito Santo estarão reunidos em um dos eventos mais aguardados pelos capixabas, a Feira Sabores da Terra, que chega à sua 21ª edição neste fim de semana, em Vitória.
De 3 a 5 de julho, um espaço com entrada gratuita receberá, na Praça do Papa, 178 expositores, entre produtores da agricultura familiar e microempreendedores individuais, além de iniciativas de economia solidária e artesãos de diferentes regiões do Estado. O objetivo é valorizar os sabores e a cultura da nossa terra.
Ao longo dos três dias de programação, o público vai encontrar uma seleção variada de produtos típicos vendidos por seus próprios produtores e também atrações musicais e culturais voltadas para visitantes de todas as idades.
“A Sabores da Terra é, antes de tudo, uma vitrine para quem produz com as próprias mãos. Cada edição destaca a força da agricultura familiar e do pequeno empreendedor capixaba, e reforça por que esse encontro entre o campo e a cidade segue tão importante para o Estado”, destaca o organizador da feira, Ademir Dadalto.
Conheça alguns expositores:
- Sítio Hollunder - Marechal Floriano. Produtos: iogurtes, doce de leite e queijos, inclusive o coalho que foi ouro 4º Mundial do Queijo do Brasil 2026. Mais informações: @ssitiohollunder.
- Embutidos Moxuara - Cariacica. Produtos: torresmo de rolo, torresmo pré-frito, bacon artesanal, costela defumada, kit feijoada, joelho defumado, bolinhos variados, linguiças recheadas. Mais informações: @embutidos_moxuara.
- Sítio Gilles - Marechal Floriano. Produtos: geleias de morango com diferentes combinações, morangos frescos e bombom de morango. Mais informações: @sitiogilles.
- Tem Café - Venda Nova do Imigrante. Produtos: café especial e produtos típicos feitos com café (Café para Comer, trufa de café), socol, antepastos, geleias e pé de moleque de macadâmia. Mais informações: @biketemcafe.
- Queijos Giacomin - João Neiva. Produtos: queijos variados e itens premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil 2026. Mais informações: @queijosgiacomin.
- Charcutaria Bicame - Conceição do Castelo. Produtos: lombo suíno defumado, joelho suíno defumado, costela suína defumada, costela bovina defumada, torresmo de rolo, salame colonial, ossocolo, linguiça defumada com queijo bacon. Mais informações: @charcutariabicame.
- Estância Sarmenghi - Cariacica. Produtos: salaminho italiano defumado, copa lombo defumado, bacon, linguiças, embutidos em geral. Mais informações: @estanciasarmenghi.
- Mirante da Ilha - Cariacica. Produtos: molhos de pimenta, conservas de pimenta, geleias de pimenta (feitos com a variedade Carolina Reapper) e também linguiça artesanal. Mais informações: @mirantedailha.
- Mel Aviapis - Viana. Produtos: mel e própolis verde tipo exportação, mel em favo e exposição de abelhas sem ferrão.
- Café de Açaí - Viana. Produtos: polpa de açaí puro, cupuaçu, bebida de açaí, café de açaí. Mais informações: @cafedeacai.oficial.
Programação:
SEXTA-FEIRA (03/07)
20h às 22h – Tiago e Rodolfo (Marechal Floriano)
SÁBADO (04/07)
16h – Doom (Região das Montanhas)
18h – Gruppo Folcloristico Fiori D'Amore (Araguaia, Marechal Floriano)
20h às 22h – Jardel & Jeferson (Vitória)
DOMINGO (05/07)
12h – Paulo Henrique (Afonso Cláudio)
14h – Gruppo Folcloristico Piccinini Dei Monti (Araguaia, Marechal Floriano)
15h – Os Carroceiros (Ibiraçu)
16h – Grupo Cultural Brasil Tambores (Santa Leopoldina)
17h – Emerson Tesch (Santa Maria de Jetibá)
FEIRA SABORES DA TERRA - 21ª EDIÇÃO
Quando: de 3 a 5 de julho de 2026
Onde: Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, S/N, Enseada do Suá, Vitória
Horários da feira: sexta-feira (3), das 16h às 22h; sábado (4), das 14h às 22h; domingo (5), das 10h às 18h
Entrada gratuita
Mais informações: @feirasaboresdaterra.