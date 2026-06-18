Cachaça capixaba se consagra e recebe prêmio internacional na Inglaterra

A capixaba Dose Clássica, produzida em Aracruz, que já ostentava o cobiçado Duplo Ouro de Bruxelas, acaba de alcançar um feito histórico. A Dose Clássica ‘Blend Nº2 Nelson Duarte’, além de ter recebido medalha de ouro, foi eleita a melhor do World Drinks Awards 2026 e, consequentemente, a grande campeã mundial (World's Best Cachaça) em Londres, Inglaterra.





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A competição, realizada anualmente, é considerada a "Copa do Mundo das bebidas". O concurso avalia destilados e cervejas do mundo todo, e a edição atual contou com um forte investimento na categoria de cachaças.





No World Drinks Awards, o processo de análise é extremamente refinado, contando com três dias intensos de degustação. As bebidas são julgadas por um painel de 10 a 15 juízes rigorosamente selecionados de diversas partes do mundo.