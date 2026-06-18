Cachaça capixaba se consagra e recebe prêmio internacional na Inglaterra

A capixaba Dose Clássica, produzida em Aracruz, que já ostentava o cobiçado Duplo Ouro de Bruxelas, acaba de alcançar um feito histórico. A Dose Clássica ‘Blend Nº2 Nelson Duarte’, além de ter recebido medalha de ouro, foi eleita a melhor do World Drinks Awards 2026 e, consequentemente, a grande campeã mundial (World's Best Cachaça) em Londres, Inglaterra.
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A competição, realizada anualmente, é considerada a "Copa do Mundo das bebidas". O concurso avalia destilados e cervejas do mundo todo, e a edição atual contou com um forte investimento na categoria de cachaças.
No World Drinks Awards, o processo de análise é extremamente refinado, contando com três dias intensos de degustação. As bebidas são julgadas por um painel de 10 a 15 juízes rigorosamente selecionados de diversas partes do mundo.
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A organização do concurso recebeu cerca de 15 inscrições de cachaças de alto nível, das quais apenas duas chegaram à final como as melhores do Brasil. A Dose Clássica superou a concorrência na final e se tornou a primeira marca na história a receber o prêmio de Melhor Cachaça do Mundo em nível global.
O SONHO VIROU REALIDADE
O empresário capixaba Ralph Ferreira Junior, que contrariou os conselhos do pai e de técnicos agrícolas décadas atrás para insistir no seu sonho de produzir uma bebida de excelência, comemorou o prêmio recebido em Londres.
"Estar aqui em Londres e ouvir o nome da Dose Clássica ser anunciado como a melhor do mundo é uma emoção indescritível. Lembrar daquele líquido intragável de 40 anos atrás e ver nossas garrafas recebendo a consagração máxima, julgadas pelos maiores especialistas do planeta, é a prova de que a persistência, quando unida à busca obsessiva pela qualidade, transforma qualquer realidade. Levamos o nosso melhor para o mundo, e o mundo reconheceu”, destacou o proprietário da cachaça capixaba.
Ralph Ferreira faz referência à já longínqua história iniciada nos anos 1980, em Aracruz, quando um alambique de aço inoxidável não entregou nada além de vapor quente. Agora, além de entregar uma bebida de qualidade, ele recebe prêmios. E reconhecimento internacional.