Cozinha caseira

Quer saber como fazer geleia de amora? Veja receita passo a passo

Você pode usá-la para acompanhar pães, torradas, sobremesas e até mesmo alguns tipos de queijo, como brie e camembert

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16:35

Geleia de amora é uma opção versátil para ter na geladeira de casa Crédito: Marca Nestlé

A receita de geleia de amora é fácil de fazer, e o resultado, além de delicioso, é bastante versátil. Você pode usá-la para acompanhar pães, torradas, sobremesas e até mesmo alguns tipos de queijo. Os cremosos, como brie e camembert, combinam muito bem com essa preparação.

A sugestão do HZ, cujas instruções você confere abaixo, é feita com amoras frescas, açúcar e suco de limão - para equilibrar o dulçor. Depois de pronta, ela deve ser conservada em geladeira por até duas semanas.

Rica em antioxidantes que combatem radicais livres e reduzem inflamações, a amora é também uma boa fonte de fibras, o que ajuda a promover saúde intestinal. Gostou da dica? Então, acompanhe o passo a passo dessa gostosura.

Geleia de amora

Rendimento: 10 porções

Tempo médio de preparo: 30 minutos

Nível: fácil

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de amoras frescas ou congeladas

1 xícara (chá) e meia de açúcar



1 colher (sopa) de suco de limão



Modo de preparo:

Se você estiver utilizando amoras frescas, retire os cabinhos. Se forem congeladas, não há necessidade de descongelar antes de iniciar o preparo.​

Em uma panela média, coloque as amoras e o açúcar.

Leve ao fogo médio, mexendo constantemente até o açúcar se dissolver completamente.​

Quando a mistura começar a ferver, adicione o suco de limão. O limão ajuda na conservação e realça o sabor da geleia.​

Reduza o fogo para baixo e continue mexendo de vez em quando. Cozinhe por cerca de 20 minutos ou até que a mistura atinja o ponto desejado. Para verificar o ponto, coloque uma pequena quantidade de geleia em um prato frio e incline-o; se a geleia não escorrer, está pronta.​

Desligue o fogo e deixe a geleia esfriar por alguns minutos.

Transfira para um pote de vidro esterilizado e deixe esfriar completamente antes de armazenar na geladeira.



Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

