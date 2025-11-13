Quer saber como fazer geleia de amora? Veja receita passo a passo

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16:35
A receita de geleia de amora é fácil de fazer, e o resultado, além de delicioso, é bastante versátil. Você pode usá-la para acompanhar pães, torradas, sobremesas e até mesmo alguns tipos de queijo. Os cremosos, como brie e camembert, combinam muito bem com essa preparação.
A sugestão do HZ, cujas instruções você confere abaixo, é feita com amoras frescas, açúcar e suco de limão - para equilibrar o dulçor. Depois de pronta, ela deve ser conservada em geladeira por até duas semanas.
Rica em antioxidantes que combatem radicais livres e reduzem inflamações, a amora é também uma boa fonte de fibras, o que ajuda a promover saúde intestinal. Gostou da dica? Então, acompanhe o passo a passo dessa gostosura.
Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
