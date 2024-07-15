De morango a tomate: confira 6 receitas de geleias caseiras

Geleia de frutas vermelhas Crédito: Nouzin | Rodolfo Regini

A geleia é um doce preparado a partir do cozimento de frutas com açúcar e, às vezes, especiarias. Versátil e simples de fazer, ela pode acompanhar torradas, biscoitos ou pães, sendo perfeita para servir tanto no café da manhã quanto no lanche da tarde.

Por isso, separamos seis receitas de geleias caseiras para você preparar em casa. Confira!

GELEIA DE FRUTAS VERMELHAS (Chef Thais Novaes)

Ingredientes:

300g de morango

300g de framboesa

300g de blueberry

300g de açúcar

300ml de água

Raspas de 1 limão

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de pimenta rosa

3 ramos de manjericão

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Aguarde a geleia esfriar e passe em uma peneira. Disponha em um recipiente e sirva em seguida.

Geleia de pimenta Crédito: Bottega 21 | Divulgação

GELEIA DE PIMENTA (Chef Alexandre Vorpagel)

Ingredientes:

6 pimentas dedo-de-moça

6 dentes de alho descascados e amassados

260ml de suco de maçã integral

125ml de vinagre de maçã

240g de açúcar

10 ml de molho de soja

4g de sal

1g de ácido cítrico

1g de páprica doce

4g de amido de milho

15ml de água

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque as pimentas e o alho e triture bem. Transfira a mistura para uma panela, acrescente os demais ingredientes, exceto o amido de milho e a água, e leve ao fogo médio. Ferva por 8 minutos e desligue o fogo. Em um recipiente, coloque a água e o amido de milho e misture. Após, despeje o conteúdo na panela e mexa para incorporar. Transfira a geleia para um recipiente. Sirva em seguida.

GELEIA DE TOMATE

Ingredientes:

1 kg de tomate picado e sem sementes

1/2 kg de açúcar

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os tomates e triture bem. Após, passe a mistura em uma peneira e coloque em uma panela. Adicione o açúcar e o suco de limão e leve ao fogo médio para cozinhar por 40 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para um recipiente e sirva em seguida.

GELEIA DE CAJU (Chef Prado)

Ingredientes:

3 kg de polpa de caju

500 g de açúcar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a polpa de caju e o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar até reduzir. Após, desligue o fogo, espere esfriar e transfira a geleia para um recipiente. Sirva em seguida.

Geleia de morango Crédito: St. Chico | Divulgação

GELEIA DE MORANGO (Chef Helena)

Ingredientes:

1 kg de morango

350 g de açúcar

1 fava de baunilha

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio para cozinhar até obter o ponto de calda, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um recipiente. Sirva em seguida.

Dica: se preferir com pedaços maiores, mexa bem pouco a geleia para os morangos não desmancharem muito.

GELEIA DE MARACUJÁ

Ingredientes:

2 maracujás

350 g de açúcar

200 ml de água

Água para cozinhar

Modo de preparo:

Com a ajuda de uma faca, corte os maracujás ao meio, retire a polpa e reserve as cascas. Em um liquidificador, coloque a polpa de maracujá e a água e bata até ficar homogêneo. Após, passe a mistura em uma peneira e reserve. Com o auxílio de uma colher, retire a parte amarela das cascas, deixando apenas a parte branca. Pique a parte branca e coloque em uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia.

Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Acrescente o açúcar e o suco de maracujá e leve ao fogo médio para cozinhar até obter o ponto de calda. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e sirva em seguida.