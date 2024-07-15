De morango a tomate: confira 6 receitas de geleias caseiras

A geleia é um doce preparado a partir do cozimento de frutas com açúcar e, às vezes, especiarias. Versátil e simples de fazer, ela pode acompanhar torradas, biscoitos ou pães, sendo perfeita para servir tanto no café da manhã quanto no lanche da tarde.
Por isso, separamos seis receitas de geleias caseiras para você preparar em casa. Confira!
GELEIA DE FRUTAS VERMELHAS (Chef Thais Novaes)
Ingredientes:
- 300g de morango
- 300g de framboesa
- 300g de blueberry
- 300g de açúcar
- 300ml de água
- Raspas de 1 limão
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de pimenta rosa
- 3 ramos de manjericão
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Aguarde a geleia esfriar e passe em uma peneira. Disponha em um recipiente e sirva em seguida.
GELEIA DE PIMENTA (Chef Alexandre Vorpagel)
Ingredientes:
- 6 pimentas dedo-de-moça
- 6 dentes de alho descascados e amassados
- 260ml de suco de maçã integral
- 125ml de vinagre de maçã
- 240g de açúcar
- 10 ml de molho de soja
- 4g de sal
- 1g de ácido cítrico
- 1g de páprica doce
- 4g de amido de milho
- 15ml de água
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque as pimentas e o alho e triture bem. Transfira a mistura para uma panela, acrescente os demais ingredientes, exceto o amido de milho e a água, e leve ao fogo médio. Ferva por 8 minutos e desligue o fogo. Em um recipiente, coloque a água e o amido de milho e misture. Após, despeje o conteúdo na panela e mexa para incorporar. Transfira a geleia para um recipiente. Sirva em seguida.
GELEIA DE TOMATE
Ingredientes:
- 1 kg de tomate picado e sem sementes
- 1/2 kg de açúcar
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os tomates e triture bem. Após, passe a mistura em uma peneira e coloque em uma panela. Adicione o açúcar e o suco de limão e leve ao fogo médio para cozinhar por 40 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para um recipiente e sirva em seguida.
GELEIA DE CAJU (Chef Prado)
Ingredientes:
- 3 kg de polpa de caju
- 500 g de açúcar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a polpa de caju e o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar até reduzir. Após, desligue o fogo, espere esfriar e transfira a geleia para um recipiente. Sirva em seguida.
GELEIA DE MORANGO (Chef Helena)
Ingredientes:
- 1 kg de morango
- 350 g de açúcar
- 1 fava de baunilha
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio para cozinhar até obter o ponto de calda, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um recipiente. Sirva em seguida.
Dica: se preferir com pedaços maiores, mexa bem pouco a geleia para os morangos não desmancharem muito.
GELEIA DE MARACUJÁ
Ingredientes:
- 2 maracujás
- 350 g de açúcar
- 200 ml de água
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Com a ajuda de uma faca, corte os maracujás ao meio, retire a polpa e reserve as cascas. Em um liquidificador, coloque a polpa de maracujá e a água e bata até ficar homogêneo. Após, passe a mistura em uma peneira e reserve. Com o auxílio de uma colher, retire a parte amarela das cascas, deixando apenas a parte branca. Pique a parte branca e coloque em uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia.
Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Acrescente o açúcar e o suco de maracujá e leve ao fogo médio para cozinhar até obter o ponto de calda. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e sirva em seguida.
Por Marcela Lima em colaboração com Redação Edicase