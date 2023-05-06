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Veja receita de bruschetta de copa com brie e geleia de cebola

Quer servir um petisco surpreendente ao receber seus amigos em casa? Aposte nesse preparação com sabor adocicado e ganhe elogios
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 06:00

Bruschetta de copa lombo com brie e geleia de cebola
Bruschetta de copa com brie e geleia de cebola: dica para receber amigos Crédito: Allegra/Divulgação
Bruschettas são petiscos versáteis e acessíveis que fazem sucesso em qualquer recepção, desde as intimistas até as de grandes eventos. Quer uma dica para servir em casa no fim de semana?
Confira abaixo o passo a passo de uma deliciosa bruschetta de copa com queijo brie e geleia de cebola. A geleia, depois de pronta, pode ser armazenada em geladeira por até 30 dias.
Seu sabor adocicado faz toda a diferença na receita e pode enriquecer diversas outras preparações.   

BRUSCHETTA DE COPA COM QUEIJO BRIE E GELEIA DE CEBOLA

Rendimento: 8 porções 
Tempo de preparo: 45 min + 15 min
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 1 pacote de copa fatiada
  • 1 baguete de pão francês
  • 150g de queijo brie
  • 6 cebolas
  • 50g de açúcar
  • 50ml de vinagre de vinho branco
  • 50ml de óleo
  • Azeite
MODO DE PREPARO: 
  1. Para a geleia de cebola, corte as cebolas em rodelas finas e coloque-as em uma panela com o óleo.
  2. Cozinhe em fogo baixo com a panela tampada até murchar toda a cebola, sem dourar. 
  3. Tire a tampa, misture o açúcar e continue cozinhando em fogo baixo, mexendo ocasionalmente até dourar e começar a grudar no fundo da panela. 
  4. Nesse ponto, junte o vinagre e mexa vigorosamente até limpar a crosta da panela. Esse processo dura cerca de 45 minutos. Depois de pronta, a geleia pode ser armazenada sob refrigeração por até 30 dias. 
  5. Corte a baguete em rodelas diagonais com 1,5 centímetro. Regue com azeite e leve ao forno para tostar, sem torrar.
  6. Cubra cada fatia de pão com uma colherada de geleia de cebola. Cubra com uma fatia de queijo brie e finalize com uma fatia de copa.
Fonte: Allegra. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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