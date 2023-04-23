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Douradinha

Receita na air fryer: como fazer rabanada salgada para o lanche

A guloseima clássica das festas de fim de ano também pode fazer bonito na mesa do lanche, em uma versão igualmente saborosa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Abril de 2023 às 06:00

Rabanada salgada feita na air fryer
Rabanada salgada: prepare na air fryer Crédito: Mondial/Divulgação
A rabanada é um clássico do Natal e das festas de fim de ano, mas sua versão salgada tem tudo pra deixar o lanche do dia a dia ainda mais saboroso, com um diferencial. 
E para preparar essa delícia, você não precisa ter muito trabalho e sujar o fogão. Utilize a sua air fryer, que vai deixar as rabanadas douradinhas e deliciosas em mais ou menos oito minutos, sem bagunça.

RABANADA SALGADA 

INGREDIENTES:
  • 3 pães franceses fatiados
  • 1 xícara de leite
  • 1/3 de xícara de requeijão cremoso
  • Sal a gosto
  • 1 colher (chá) de orégano
  • 1 colher (chá) de azeite
  • 2 ovos
  • 200g de queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela, misture o leite, o requeijão, o orégano, azeite e sal.
  2. Em outra tigela, quebre os ovos e dê uma leve batida.
  3. Passe as fatias de pão na mistura com leite, depois nos ovos e por último no queijo.
  4. Coloque as rabanadas no cesto da air fryer, uma ao lado da outra, e programe por 5 a 8 minutos na temperatura de 200°C, até ficarem douradas.
Fonte: Mondial. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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