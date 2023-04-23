Receita na air fryer: como fazer rabanada salgada para o lanche

A rabanada é um clássico do Natal e das festas de fim de ano, mas sua versão salgada tem tudo pra deixar o lanche do dia a dia ainda mais saboroso, com um diferencial.
E para preparar essa delícia, você não precisa ter muito trabalho e sujar o fogão. Utilize a sua air fryer, que vai deixar as rabanadas douradinhas e deliciosas em mais ou menos oito minutos, sem bagunça.
RABANADA SALGADA
INGREDIENTES:
- 3 pães franceses fatiados
- 1 xícara de leite
- 1/3 de xícara de requeijão cremoso
- Sal a gosto
- 1 colher (chá) de orégano
- 1 colher (chá) de azeite
- 2 ovos
- 200g de queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, misture o leite, o requeijão, o orégano, azeite e sal.
- Em outra tigela, quebre os ovos e dê uma leve batida.
- Passe as fatias de pão na mistura com leite, depois nos ovos e por último no queijo.
- Coloque as rabanadas no cesto da air fryer, uma ao lado da outra, e programe por 5 a 8 minutos na temperatura de 200°C, até ficarem douradas.
Fonte: Mondial. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.