Crème brûlée: como fazer o doce famoso pela casquinha de açúcar

Ferva o creme de leite fresco com o leite e a essência de baunilha. Reserve aquecido.

Numa outra panela, em fogo baixo, bata as gemas e o açúcar com um batedor de arame até que dobrem de volume e adquiram coloração clara.



Adicione lentamente o creme de leite fervido com o leite a essa mistura, mexendo sempre com o batedor até atingir o ponto de napê leve (quando, mergulhando uma colher no molho ele a cubra sem escorrer).



Distribua em sete potes de cerâmica de 100 ml cada um (9 cm de diâmetro x 5 cm de altura) e asse em banho-maria, em fogo baixo, a 120°C, por 45 minutos ou até que estejam firmes nas laterais e com o centro ligeiramente mole.



Resfrie e deixe gelar por no mínimo seis horas antes de servir.