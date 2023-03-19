Crème brûlée: como fazer o doce famoso pela casquinha de açúcar

A casquinha de açúcar queimado que se quebra com a colher é a marca registrada do crème brûlée, uma das sobremesas mais famosas da confeitaria francesa.
Sua origem é controversa, pois os espanhóis afirmam que o doce é uma cópia de sua tradicional crema catalana. Polêmica gastronômica à parte, é certo que esse "creminho crocante" conquista em cheio quem curte açúcar.
Quer saber como prepará-lo em casa? Tenha em mãos um maçarico para garantir a casquinha perfeita e acompanhe a seguir nosso passo a passo.
CRÉME BRÛLÉE
Rendimento: 7 porções
Tempo de preparo: 60 minutos + 6 horas de geladeira
Nível: médio
Tempo de preparo: 60 minutos + 6 horas de geladeira
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 500g de creme de leite fresco
- 100 ml de leite integral
- 1 colher (chá) de essência de baunilha
- 5 gemas
- ½ xícara (chá) de açúcar
- Para fazer o brûlée:
- 2 colheres (sopa) de açúcar
MODO DE PREPARO:
- Ferva o creme de leite fresco com o leite e a essência de baunilha. Reserve aquecido.
- Numa outra panela, em fogo baixo, bata as gemas e o açúcar com um batedor de arame até que dobrem de volume e adquiram coloração clara.
- Adicione lentamente o creme de leite fervido com o leite a essa mistura, mexendo sempre com o batedor até atingir o ponto de napê leve (quando, mergulhando uma colher no molho ele a cubra sem escorrer).
- Distribua em sete potes de cerâmica de 100 ml cada um (9 cm de diâmetro x 5 cm de altura) e asse em banho-maria, em fogo baixo, a 120°C, por 45 minutos ou até que estejam firmes nas laterais e com o centro ligeiramente mole.
- Resfrie e deixe gelar por no mínimo seis horas antes de servir.
- Depois de frios, polvilhe o açúcar sobre os cremes e, com um maçarico, queime essa cobertura de açúcar até formar uma casquinha. Se não tiver maçarico em casa, aqueça a parte de trás de uma colher e vã passando sobre o açúcar até caramelizar.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.