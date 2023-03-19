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Cremoso e crocante

Crème brûlée: como fazer o doce famoso pela casquinha de açúcar

A cobertura dourada feita com maçarico é o grande charme dessa receita. Sobremesa nasceu na Europa e conquistou o mundo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Março de 2023 às 06:00

A casquinha de açúcar queimado que se quebra com a colher é a marca registrada do crème brûlée, uma das sobremesas mais famosas da confeitaria francesa.
Sua origem é controversa, pois os espanhóis afirmam que o doce é uma cópia de sua tradicional crema catalana. Polêmica gastronômica à parte, é certo que esse "creminho crocante" conquista em cheio quem curte açúcar.    
Quer saber como prepará-lo em casa? Tenha em mãos um maçarico para garantir a casquinha perfeita e acompanhe a seguir nosso passo a passo. 

CRÉME BRÛLÉE

Rendimento: 7 porções
Tempo de preparo: 60 minutos + 6 horas de geladeira
Nível: médio
Crème brûlée
Crème brûlée é semelhante à crema catalana, clássico espanhol Crédito: Tirolez/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 500g de creme de leite fresco
  • 100 ml de leite integral
  • 1 colher (chá) de essência de baunilha
  • 5 gemas
  • ½ xícara (chá) de açúcar
  • Para fazer o brûlée:
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
MODO DE PREPARO:
  1. Ferva o creme de leite fresco com o leite e a essência de baunilha. Reserve aquecido.
  2. Numa outra panela, em fogo baixo, bata as gemas e o açúcar com um batedor de arame até que dobrem de volume e adquiram coloração clara.
  3. Adicione lentamente o creme de leite fervido com o leite a essa mistura, mexendo sempre com o batedor até atingir o ponto de napê leve (quando, mergulhando uma colher no molho ele a cubra sem escorrer).
  4. Distribua em sete potes de cerâmica de 100 ml cada um (9 cm de diâmetro x 5 cm de altura) e asse em banho-maria, em fogo baixo, a 120°C, por 45 minutos ou até que estejam firmes nas laterais e com o centro ligeiramente mole.
  5. Resfrie e deixe gelar por no mínimo seis horas antes de servir. 
  6. Depois de frios, polvilhe o açúcar sobre os cremes e, com um maçarico, queime essa cobertura de açúcar até formar uma casquinha. Se não tiver maçarico em casa, aqueça a parte de trás de uma colher e vã passando sobre o açúcar até caramelizar.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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