Menu da semana

Rabanada de panetone é fácil e fica perfeita com doce de leite

Acompanhe o passo a passo da receita em vídeo e transforme o seu pão natalino em uma sobremesa viciante e cheia de afeto

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 06:00

21 dez 2022 às 06:00
Pedro Kucht

Colunista

Rabanada de panetone com doce de leite, por Pedro Kucht
Corte o panetone em cubos para faze a rabanada Crédito: Hugo Boniolo
No topo da minha lista de melhores receitas para a ceia de Natal está a rabanada de panetone que sirvo acompanhada de doce de leite cremoso. 
A combinação é simplesmente fantástica e muito fácil de fazer.
Com ela, você vai transformar o panetone tradicional ou o chocotone de sua preferência no doce mais tentador das festas de fim de ano: a rabanada.
Acompanhe o passo a passo da receita no vídeo e pegue esta dica: o sabor fica ainda melhor quando ela é preparada no dia seguinte à ceia. 

RABANADA DE PANETONE COM DOCE DE LEITE CREMOSO

INGREDIENTES:
  • 1 panetone ou chocotone
  • 200g de doce de leite cremoso
  • 2 xícaras de açúcar
  • 1 1/2 xícara de leite integral
  • 2 ovos
  • 2 colheres (sopa) de canela em pó
  • Óleo para fritar
O vinho ideal para harmonizar com essa rabanada é o espumante Moscatel, mais doce. Além de equilibrar a untuosidade e o dulçor da preparação, a bebida também é a cara do Natal!

Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

