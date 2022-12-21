Rabanada de panetone é fácil e fica perfeita com doce de leite

No topo da minha lista de melhores receitas para a ceia de Natal está a rabanada de panetone que sirvo acompanhada de doce de leite cremoso.
A combinação é simplesmente fantástica e muito fácil de fazer.
Com ela, você vai transformar o panetone tradicional ou o chocotone de sua preferência no doce mais tentador das festas de fim de ano: a rabanada.
Acompanhe o passo a passo da receita no vídeo e pegue esta dica: o sabor fica ainda melhor quando ela é preparada no dia seguinte à ceia.
RABANADA DE PANETONE COM DOCE DE LEITE CREMOSO
INGREDIENTES:
- 1 panetone ou chocotone
- 200g de doce de leite cremoso
- 2 xícaras de açúcar
- 1 1/2 xícara de leite integral
- 2 ovos
- 2 colheres (sopa) de canela em pó
- Óleo para fritar
O vinho ideal para harmonizar com essa rabanada é o espumante Moscatel, mais doce. Além de equilibrar a untuosidade e o dulçor da preparação, a bebida também é a cara do Natal!