Receita para o Natal, lombo fica ainda melhor com crosta de bacon

Lombo suíno assado com bacon, batatas ao murro, alho e tomate: essa receita é prática, saborosa e perfeita para servir na ceia de Natal. Além disso, ela é feita em um só refratário, que já pode ir direto para a mesa. Curtiu?
Na minha versão, o lombo suíno já tradicional nesta época do ano ganha uma crosta de bacon que o deixa irresistível.
Para acompanhar, coloquei batatas ao murro (crocantes por fora e macias por dentro) e tomatinhos, que deixam o visual do assado bem natalino e apetitoso.
A parte mais importante dessa receita é a crosta de bacon, que deve ser preparada da forma como mostro no vídeo abaixo: com as fatias colocadas bem próximas umas das outras e bem fixadas com palitinhos. Acompanhe:
LOMBO DE PORCO ASSADO COM BACON E BATATAS AO MURRO
INGREDIENTES:
- 1kg de lombo suíno
- 10 batatas bolinha
- 12 fatias de bacon
- 1 cabeça de alho
- 8 tomates cereja
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Azeite
- Alecrim fresco
- Palitinhos de madeira
