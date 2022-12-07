Menu da semana

Receita para o Natal, lombo fica ainda melhor com crosta de bacon

Já tradicional na ceia, a carne de porco ganha a companhia da gordura defumada e também de batatas ao murro, tomatinhos, alho e alecrim

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 06:00

Pedro Kucht

Colunista

Lombo suíno assado com bacon, batatas ao murro, alho e tomate: essa receita é prática, saborosa e perfeita para servir na ceia de Natal. Além disso, ela é feita em um só refratário, que já pode ir direto para a mesa. Curtiu?
Na minha versão, o lombo suíno já tradicional nesta época do ano ganha uma crosta de bacon que o deixa irresistível.
Para acompanhar, coloquei batatas ao murro (crocantes por fora e macias por dentro) e tomatinhos, que deixam o visual do assado bem natalino e apetitoso. 
Lombo de porco assado com bacon e batatas ao murro, por Pedro Kucht
Lombo de porco envolto por tiras de bacon: sabor defumado Crédito: Hugo Boniolo
A parte mais importante dessa receita é a crosta de bacon, que deve ser preparada da forma como mostro no vídeo abaixo: com as fatias colocadas bem próximas umas das outras e bem fixadas com palitinhos. Acompanhe:

LOMBO DE PORCO ASSADO COM BACON E BATATAS AO MURRO

INGREDIENTES: 
  • 1kg de lombo suíno
  • 10 batatas bolinha
  • 12 fatias de bacon
  • 1 cabeça de alho
  • 8 tomates cereja
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Azeite
  • Alecrim fresco
  • Palitinhos de madeira
Você sabia que carne de porco harmoniza muito bem com vinho branco? A Riesling é a uva perfeita para harmonizar com a receita de hoje. Mas, caso você prefira um tinto, um chileno de Carménère é a combinação ideal.

Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

