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Doce junino

Veja cinco dicas para fazer maçã do amor em casa

A combinação do visual atrativo e do sabor marcante torna essa guloseima um dos destaques nas festas da temporada
Portal Edicase

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Publicado em 25 de Junho de 2024 às 14:48

Imagem Edicase Brasil
A maçã do amor combina o doce sabor da fruta com a crocância da calda caramelada  Crédito: flanovais | Shutterstock
A maçã do amor é um doce tradicional nas festas juninas que encanta a todos com seu sabor doce e textura crocante. Este clássico da culinária consiste em maçãs frescas revestidas por uma camada de caramelo vermelho brilhante, que confere uma crocância irresistível à primeira mordida, atraindo tanto crianças quanto adultos.
Confira, a seguir, cinco dicas essenciais para garantir que suas maçãs do amor fiquem perfeitas!

1. Escolha das maçãs

A seleção das maçãs é crucial para o sucesso do doce. Prefira as pequenas a médias, firmes e frescas. A variedade granny smith, por exemplo, são excelentes devido ao seu sabor levemente ácido, que contrasta bem com a cobertura doce. Além disso, lave-as bem e seque-as completamente antes de iniciar o processo.

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2. Preparação dos palitos

Utilize palitos de sorvete ou de churrasco para facilitar o manuseio das maçãs. Insira firmemente na base das maçãs, garantindo que estejam bem fixos. Isso ajudará na hora de mergulhá-las na calda e facilitará o consumo depois de prontas.
Imagem Edicase Brasil
É preciso trabalhar rapidamente com as maçãs, pois as caldas endurecem rapidamente  Crédito: (Imagem: flanovais | Shutterstock)

3. Mergulho e cobertura

Quando a calda atingir a temperatura correta, retire a panela do fogo e comece a mergulhar as maçãs, segurando pelos palitos. Gire-as para garantir que fiquem completamente cobertas. Deixe o excesso escorrer antes de colocá-las sobre uma superfície antiaderente (como papel-manteiga) para secar. Trabalhe rapidamente, pois a calda endurece rápido.

4. Evite a cristalização da calda

Para evitar que a calda cristalize, é importante não mexer a mistura após o açúcar ter dissolvido e a fervura começar. Se necessário, use um pincel de cozinha umedecido com água para limpar as bordas da panela, onde podem se formar cristais de açúcar. Adicionar uma colher de glucose de milho também pode ajudar a prevenir a cristalização.

5. Experimente sabores e cores diferentes

Embora a versão tradicional da maçã do amor use corante vermelho, você pode experimentar com outras cores e sabores para variar e surpreender. Por exemplo, adicione extrato de baunilha, canela ou hortelã à calda para diferentes perfis de sabor. Tons diferentes de corante alimentício dão um visual único e interessante às suas maçãs.

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