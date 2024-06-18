Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para aquecer

Conheça 5 receitas de quentão que vão te surpreender

Aprenda a preparar versões criativas e deliciosas dessa bebida que é um clássico das festas juninas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 07:00

Imagem Edicase Brasil
Quentão de cachaça Crédito: RHJPhtotos | Shutterstock
O quentão, uma das bebidas típicas indispensáveis nas festas juninas, traz todo o calor necessário para os dias frios dos arraiás. Tradicionalmente feito com vinho tinto e especiarias, conquista o paladar de todos com sua capacidade de aquecer e proporcionar conforto. Versátil, essa bebida permite diversas harmonizações de sabores.
Confira cinco receitas deliciosas de quentão para experimentar diferentes versões dessa delícia!

QUENTÃO DE CACHAÇA

Ingredientes:

  • 3 xícaras de chá de cachaça
  • 2 xícaras de chá de água
  • 2 1/2 xícaras de chá de açúcar
  • 1 colher de sopa de gengibre ralado
  • 2 limões cortados em rodelas
  • 2 canelas em pau
  • 1 colher de sopa de cravo-da-índia

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o açúcar, o gengibre, a canela e o cravo-da-índia e leve ao fogo médio para cozinhar até obter um caramelo, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo, adicione o limão e, aos poucos, a água. Misture bem, junte a cachaça e leve a panela novamente ao fogo médio até levantar fervura. Após, cozinhe por 25 minutos. Sirva em seguida.

QUENTÃO SEM ÁLCOOL

Ingredientes:

  • 500 g de gengibrecortado em rodelas
  • 1 kg de açúcar
  • 3 l de água
  • 3 l de suco de uva
  • 3 colheres de sopa de cravo-da-índia
  • 5 canelas em pau
  • 6 cascas de laranjas picadas

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o gengibre e o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar até o açúcar dourar. Adicione a água, misture bem e cozinhe por 15 minutos. Junte o suco de uva, o cravo-da-índia, a canela e cozinhe por mais 20 minutos. Por último, coloque as cascas de laranja e deixe ferver por 15 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

QUENTÃO DE MAÇÃ

Ingredientes:

  • 1 l de suco de maçã
  • 1 xícara de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 2 maçãs cortadas em cubos
  • 2 canelas em pau
  • 2 xícaras de chá de cachaça
  • 1 colher de sopa de cravo-da-índia
  • 1 pedaço de gengibre ralado (aproximadamente 2 cm)
  • Casca de 1 laranja

Modo de preparo:

Em uma panela grande, misture o suco de maçã, a água e o açúcar. Adicione as maçãs em cubos, as canelas em pau, o cravo-da-índia, o gengibre ralado, a casca de laranja e a cachaça. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 20 minutos, mexendo de vez em quando. Após esse tempo, retire do fogo e deixe descansar por mais 10 minutos para os sabores se intensificarem. Sirva quente.
Imagem Edicase Brasil
Quentão de vinho com laranja Crédito: Africa Studio | Shutterstock

QUENTÃO DE VINHO COM LARANJA

Ingredientes:

  • 2 l de vinho seco tinto
  • 250 ml de água
  • 250 ml de cachaça
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 2 canelas em paus
  • 10 cravos-da-índia
  • 50 g de gengibre cortado em rodelas
  • 1 laranja descascada e cortada em rodelas

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio para ferver. Após, cozinhe o quentão por 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe descansar por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

QUENTÃO DE ABACAXI

Ingredientes:

  • 1 abacaxi descascado e cortado em cubos
  • 1 l de água
  • 3 xícaras de chá de cachaça
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 2 canelas em pau
  • 1 colher de sopa de cravo-da-índia
  • 1 pedaço de gengibre ralado (aproximadamente 2 cm)
  • Suco de 1 limão
  • Casca de 1 laranja

Modo de preparo:

Coloque o abacaxi em cubos em uma panela grande e adicione o açúcar. Cozinhe em fogo médio, mexendo constantemente, até o açúcar derreter e começar a caramelizar. Acrescente a água lentamente, mexendo para dissolver o caramelo. Adicione a canela em pau, o cravo-da-índia, o gengibre ralado, o suco de limão, a cachaça e a casca de laranja. Reduza o fogo e cozinhe por cerca de 20 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos para intensificar os sabores. Sirva quente.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Gastronomia Receitas Festa Junina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Pan-Americano de Parapente deve movimentar R$ 700 mil em Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados