Amendoim crocante é receita junina fácil e rápida de fazer; confira

O amendoim é um ingrediente típico das festas juninas e está presente nas receitas mais famosas da temporada, como pé-de-moleque e paçoca.
Para incrementar ainda mais o cardápio do seu "arraiá", HZ traz uma dica de preparo fácil e rápida, cujo resultado é simplesmente irresistível: amendoim crocante.
Depois de pronto, o doce junino fica viciante, e é quase impossível comer um só! Quer conferir? Então siga abaixo as instruções, passo a passo.
AMENDOIM CROCANTE
Rendimento: 2 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Fonte: União.
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Fonte: União.
Ingredientes:
- 1 xícara (chá) amendoim torrado sem pele (135g)
- 3/4 xícara (chá) açúcar refinado (120g)
- 1/2 xícara (chá) água (100ml)
- 1 pitada de fermento em pó
Modo de preparo:
- Leve todos os ingredientes ao fogo, mexendo sempre, até açucarar.
- Espalhe em uma assadeira e leve ao forno preaquecido para dourar ligeiramente.
- Sirva frio.
Rendimento: 2 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Fonte: União.
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Fonte: União.
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