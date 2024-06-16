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Irresistível

Amendoim crocante é receita junina fácil e rápida de fazer; confira

Depois de pronto, o doce sugerido pelo HZ fica viciante e é quase impossível comer um só!
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Junho de 2024 às 11:00

Amendoim crocante
Amendoim crocante é uma opção açucarada para o menu de "arraiá" Crédito: União/Divulgação
O amendoim é um ingrediente típico das festas juninas e está presente nas receitas mais famosas da temporada, como pé-de-moleque e paçoca. 
Para incrementar ainda mais o cardápio do seu "arraiá", HZ traz uma dica de preparo fácil e rápida, cujo resultado é simplesmente irresistível: amendoim crocante. 
Depois de pronto, o doce junino fica viciante, e é quase impossível comer um só! Quer conferir? Então siga abaixo as instruções, passo a passo.

AMENDOIM CROCANTE

Rendimento: 2 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Fonte: União.

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Ingredientes: 

  • 1 xícara (chá) amendoim torrado sem pele (135g)
  • 3/4 xícara (chá) açúcar refinado (120g)
  • 1/2 xícara (chá) água (100ml)
  • 1 pitada de fermento em pó

Modo de preparo:

  1. Leve todos os ingredientes ao fogo, mexendo sempre, até açucarar.
  2. Espalhe em uma assadeira e leve ao forno preaquecido para dourar ligeiramente.
  3. Sirva frio.
Rendimento: 2 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Fonte: União.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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