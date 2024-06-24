Bolo de milho cremoso com parmesão é receita para o Dia de São João

Bolo cremoso de milho é uma receita pra lá de tradicional nos festejos de São João. E de carona na temporada dos "arraiás", HZ sugere o preparo desse quitute delicioso, que fica ainda mais gostoso na companhia de um café fresquinho.
Quer aprender a fazer esse bolo molhadinho e fofo de um jeito descomplicado? Além dos ingredientes essenciais, como milho verde e fubá, ele ganha o toque salgadinho do queijo parmesão, que intensifica o sabor.
Deu água na boca? Gosta de botar a mão na massa? Então, acompanhe abaixo nosso passo a passo e bom apetite!
BOLO CREMOSO DE MILHO COM QUEIJO PARMESÃO
Rendimento: 9 porções
Tempo: 1h10min
Nível: fácil
Tempo: 1h10min
Nível: fácil
Ingredientes:
- 4 ovos
- 4 xícaras (chá) de leite
- 1/2 xícara (chá) de manteiga
- 1 lata de milho verde (escorra o líquido da conserva)
- 2 xícaras (chá) de fubá
- 3/4 xicara (chá) de farinha de trigo tradicional
- 50g de queijo parmesão tipo formaggio
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
Modo de preparo:
- No liquidificador, coloque os ovos, a manteiga, o milho escorrido, o açúcar, o leite, o fubá, a farinha e o queijo ralado. Bata bem.
- Em seguida, adicione o fermento e misture.
- Coloque a mistura em uma forma untada previamente com manteiga e farinha de trigo. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 1 hora.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.