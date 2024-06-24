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Delícia!

Bolo de milho cremoso com parmesão é receita para o Dia de São João

Quitute faz parte das tradições juninas e combina muito bem com um café fresquinho. Sugestão do HZ rende nove porções
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 14:49

Bolo cremoso de milho
Bolo cremoso de milho é um clássico do São João Crédito: Renata/Divulgação
Bolo cremoso de milho é uma receita pra lá de tradicional nos festejos de São João. E de carona na temporada dos "arraiás", HZ sugere o preparo desse quitute delicioso, que fica ainda mais gostoso na companhia de um café fresquinho. 
Quer aprender a fazer esse bolo molhadinho e fofo de um jeito descomplicado? Além dos ingredientes essenciais, como milho verde e fubá, ele ganha o toque salgadinho do queijo parmesão, que intensifica o sabor. 
Deu água na boca? Gosta de botar a mão na massa? Então, acompanhe abaixo nosso passo a passo e bom apetite!

BOLO CREMOSO DE MILHO COM QUEIJO PARMESÃO

Rendimento: 9 porções
Tempo: 1h10min
Nível: fácil

Ingredientes: 

  • 4 ovos
  • 4 xícaras (chá) de leite
  • 1/2 xícara (chá) de manteiga
  • 1 lata de milho verde (escorra o líquido da conserva)
  • 2 xícaras (chá) de fubá
  • 3/4 xicara (chá) de farinha de trigo tradicional
  • 50g de queijo parmesão tipo formaggio
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo: 

  1. No liquidificador, coloque os ovos, a manteiga, o milho escorrido, o açúcar, o leite, o fubá, a farinha e o queijo ralado. Bata bem.
  2. Em seguida, adicione o fermento e misture.
  3. Coloque a mistura em uma forma untada previamente com manteiga e farinha de trigo. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 1 hora.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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