Bolo de milho cremoso com parmesão é receita para o Dia de São João

Bolo cremoso de milho é um clássico do São João Crédito: Renata/Divulgação

Bolo cremoso de milho é uma receita pra lá de tradicional nos festejos de São João. E de carona na temporada dos "arraiás", HZ sugere o preparo desse quitute delicioso, que fica ainda mais gostoso na companhia de um café fresquinho.

Quer aprender a fazer esse bolo molhadinho e fofo de um jeito descomplicado? Além dos ingredientes essenciais, como milho verde e fubá, ele ganha o toque salgadinho do queijo parmesão, que intensifica o sabor.

Deu água na boca? Gosta de botar a mão na massa? Então, acompanhe abaixo nosso passo a passo e bom apetite!

BOLO CREMOSO DE MILHO COM QUEIJO PARMESÃO

Rendimento: 9 porções

Tempo: 1h10min

Nível: fácil



Ingredientes:

4 ovos



4 xícaras (chá) de leite



1/2 xícara (chá) de manteiga



1 lata de milho verde (escorra o líquido da conserva)



2 xícaras (chá) de fubá



3/4 xicara (chá) de farinha de trigo tradicional



50g de queijo parmesão tipo formaggio



1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque os ovos, a manteiga, o milho escorrido, o açúcar, o leite, o fubá, a farinha e o queijo ralado. Bata bem. Em seguida, adicione o fermento e misture.

Coloque a mistura em uma forma untada previamente com manteiga e farinha de trigo. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 1 hora.