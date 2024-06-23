Caldo verde com linguiça é perfeito para o inverno; veja receita

Sopa típica da região norte de Portugal, o caldo verde é uma das receitas mais queridas da época de festas juninas. Também é uma iguaria quentinha, perfeita para confortar o estômago nos dias frios do inverno.
Se você nunca preparou um caldo verde, então, a hora é agora! Confira a seguir o passo a passo da preparação e capriche.
CALDO VERDE COM LINGUIÇA
Rendimento: 2 porções
Tempo médio de preparo: 50 minutos
Nível: médio
Tempo médio de preparo: 50 minutos
Nível: médio
Ingredientes:
- 2 linguiça defumada fininha
- 100g de bacon extra paleta em pedaço
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola
- 2 dentes de alho
- 1 folha de louro
- 2 batatas asterix
- ½ xícara de creme de leite fresco
- 2 xícaras de caldo de legumes
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- 4 folhas de couve
Modo de preparo:
- Aqueça uma panela em fogo médio. Fatie a linguiça defumada fininha e pique o bacon extra paleta em pedaço. Adicione o azeite na panela, junte a linguiça fatiada e o bacon picado. Frite até estar bem dourado.
- Retire a linguiça e o bacon da panela, reservando-a. Adicione a cebola na panela onde as carnes foram feitas e refogue até ficar translúcida. Junte o alho, o louro, refogue por mais 1 minuto.
- Pique as batatas e junte à panela com o refogado. Junte o caldo de legumes, sal e pimenta-do-reino, deixe cozinhar até começar a desmanchar, cerca de 10 minutos depois.
- Misture o creme com um batedor de arame para dissolver grosseiramente as batatas ou com um mixer para um creme mais liso. Adicione o creme de leite fresco, acerte o sal, a pimenta-do-reino, as carnes e misture bem para incorporar.
- Desligue o fogo, adicione as folhas de couve e sirva.
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