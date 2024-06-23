Caldo verde com linguiça é perfeito para o inverno; veja receita

Caldo verde com linguiça é um clássico do friozinho Crédito: Seara/Divulgação

Sopa típica da região norte de Portugal, o caldo verde é uma das receitas mais queridas da época de festas juninas. Também é uma iguaria quentinha, perfeita para confortar o estômago nos dias frios do inverno.

Se você nunca preparou um caldo verde, então, a hora é agora! Confira a seguir o passo a passo da preparação e capriche.

CALDO VERDE COM LINGUIÇA

Rendimento: 2 porções

Tempo médio de preparo: 50 minutos

Nível: médio



Ingredientes:

2 linguiça defumada fininha

100g de bacon extra paleta em pedaço



2 colheres de sopa de azeite



1 cebola



2 dentes de alho



1 folha de louro



2 batatas asterix



½ xícara de creme de leite fresco



2 xícaras de caldo de legumes



Sal a gosto



Pimenta-do-reino a gosto



4 folhas de couve



Modo de preparo:

Aqueça uma panela em fogo médio. Fatie a linguiça defumada fininha e pique o bacon extra paleta em pedaço. Adicione o azeite na panela, junte a linguiça fatiada e o bacon picado. Frite até estar bem dourado. Retire a linguiça e o bacon da panela, reservando-a. Adicione a cebola na panela onde as carnes foram feitas e refogue até ficar translúcida. Junte o alho, o louro, refogue por mais 1 minuto.

Pique as batatas e junte à panela com o refogado. Junte o caldo de legumes, sal e pimenta-do-reino, deixe cozinhar até começar a desmanchar, cerca de 10 minutos depois.

Misture o creme com um batedor de arame para dissolver grosseiramente as batatas ou com um mixer para um creme mais liso. Adicione o creme de leite fresco, acerte o sal, a pimenta-do-reino, as carnes e misture bem para incorporar.

Desligue o fogo, adicione as folhas de couve e sirva.