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Para se aquecer

Caldo verde com linguiça é perfeito para o inverno; veja receita

Sopa típica portuguesa é um clássico da temporada fria. Confira passo a passo da preparação sugerida pelo HZ e bom apetite!
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Junho de 2024 às 07:00

Caldo verde com linguiça
Caldo verde com linguiça é um clássico do friozinho  Crédito: Seara/Divulgação
Sopa típica da região norte de Portugal, o caldo verde é uma das receitas mais queridas da época de festas juninas. Também é uma iguaria quentinha, perfeita para confortar o estômago nos dias frios do inverno. 
Se você nunca preparou um caldo verde, então, a hora é agora! Confira a seguir o passo a passo da preparação e capriche. 

CALDO VERDE COM LINGUIÇA

Rendimento: 2 porções
Tempo médio de preparo: 50 minutos
Nível: médio

Ingredientes: 

  • 2 linguiça defumada fininha 
  • 100g de bacon extra paleta em pedaço
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola
  • 2 dentes de alho
  • 1 folha de louro
  • 2 batatas asterix
  • ½ xícara de creme de leite fresco
  • 2 xícaras de caldo de legumes
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 4 folhas de couve

Modo de preparo: 

  1. Aqueça uma panela em fogo médio. Fatie a linguiça defumada fininha e pique o bacon extra paleta em pedaço. Adicione o azeite na panela, junte a linguiça fatiada e o bacon picado. Frite até estar bem dourado.
  2. Retire a linguiça e o bacon da panela, reservando-a. Adicione a cebola na panela onde as carnes foram feitas e refogue até ficar translúcida. Junte o alho, o louro, refogue por mais 1 minuto.
  3. Pique as batatas e junte à panela com o refogado. Junte o caldo de legumes, sal e pimenta-do-reino, deixe cozinhar até começar a desmanchar, cerca de 10 minutos depois.
  4. Misture o creme com um batedor de arame para dissolver grosseiramente as batatas ou com um mixer para um creme mais liso. Adicione o creme de leite fresco, acerte o sal, a pimenta-do-reino, as carnes e misture bem para incorporar.
  5. Desligue o fogo, adicione as folhas de couve e sirva.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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