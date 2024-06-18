Para esquentar

Receitas juninas para os dias frios: dicas vão de caldos a arroz-doce

Doces e pratos típicos de São João estão na lista do HZ para incrementar o cardápio das festas tradicionais desta temporada
Portal Edicase

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 14:38

Imagem Edicase Brasil
Caldo verde com calabresa  Crédito: flanoivais | Shutterstock
As festas juninas são uma mistura de tradição e sabor. Cada comida carrega uma história, um pedaço da herança cultural que passou de geração em geração, tornando cada refeição um momento especial de celebração e conexão.
E para celebrar o período junino, nada melhor do que preparar pratos que exalam calor e conforto. Por isso, selecionamos algumas receitas juninas para você saborear e espantar o frio!

CALDO VERDE COM CALABRESA

Ingredientes:

  • 6 batatas
  • 1 1/2 l caldo de carne
  • 1 maço de couve-manteiga cortado finamente
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 200 g de bacon cortado em cubos
  • 1 linguiça calabresa cortada em rodelas

Modo de preparo:

Descasque as batatas e corte-as ao meio. Em uma panela, coloque o caldo de carne e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as batatas e tampe a panela. Cozinhe em fogo baixo por 20 minutos ou até que as batatas estejam macias. Retire do fogo, transfira tudo para o liquidificador e bata até ficar homogêneo.
Coloque o caldo na panela e leve novamente ao fogo alto. Assim que começar a ferver, adicione a couve picada e abaixe o fogo. À parte, aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue as rodelas de calabresa e os cubos de bacon. Junte à sopa fervente, desligue o fogo e sirva. 

CACHORRO-QUENTE COM QUEIJO CREMOSO

Ingredientes:

  • 4 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola cortada em rodelas finas
  • 115 g de queijo cremoso
  • 4 salsichas
  • 4 pães de leite para cachorro-quente
  • Mostarda a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em fogo médio, doure, em uma frigideira, as cebolas na manteiga por 15 minutos ou até ficarem macias. Reserve. Em uma panela, coloque o queijo cremoso e leve ao fogo baixo até amolecer. Em outra panela, cubra as salsichas com água e cozinhe por 5 minutos em fogo médio. Em fogo médio, doure os pães em uma frigideira. Em seguida, passe o queijo morno nos pães, coloque a salsicha, as cebolas, a mostarda e sirva em seguida.

CHOCOLATE QUENTE CREMOSO

Ingredientes:

  • 1 l de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 4 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 xícara de chá de chantili
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo:

Bata o leite e o leite condensado no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Acrescente o chocolate em pó, o amido de milho e bata até incorporar. Transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio. Mexa até engrossar. Divida o chocolate quente em canecas e cubra com chantili. Polvilhe com a canela e sirva em seguida.

MANÉ PELADO

Ingredientes:

  • 1 kg de mandioca descascada e ralada
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 4 ovos
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 200 ml de leite de coco
  • 100 g de coco ralado
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture a mandioca ralada, o açúcar, os ovos, a manteiga, o leite de coco, o coco ralado, o fermento e o sal até ficar homogêneo. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 45 minutos, ou até dourar. Deixe esfriar antes de desenformar e servir.
Imagem Edicase Brasil
Arroz-doce  Crédito: Gaus Alex | Shutterstock

ARROZ-DOCE

Ingredientes:

  • 500 g de arroz
  • 3 l de leite
  • 250 g de açúcar mascavo
  • 6 gemas de ovo
  • Canela em pó a gosto

Modo de preparo:

Lave o arroz em água corrente. Em uma panela, coloque o arroz e 2 litros do leite. Cozinhe, em fogo médio, até secar o leite e o arroz ficar macio. Reserve. Em um recipiente, bata as gemas com o açúcar mascavo e o leite restante até ficar homogêneo. Coloque essa mistura em uma panela e leve ao fogo médio por 5 minutos, mexendo sempre. Em seguida, adicione o arroz cozido e ferva até ficar cremoso. Sirva polvilhado com a canela. 

CURAU 

Ingredientes:

  • 6 espigas de milho-verde
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo:

Rale os grãos das espigas de milho-verde com auxílio de um ralador. Coloque no liquidificador com o leite e bata até obter uma mistura homogênea. Coe e coloque em uma panela. Adicione o açúcar e o sal e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Despeje em uma travessa e polvilhe canela em pó antes de servir.

