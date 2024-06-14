Aconchego

Confira receitas de sopas saborosas para os dias frios

Mandioquinha com frango e bacon é destaque entre as sugestões do HZ para se aquecer no clima mais ameno
Portal Edicase

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 15:27

Imagem Edicase Brasil
Sopa de mandioquinha com frango e bacon Crédito: Estudio Originar | Shutterstock
Durante os dias frios, as sopas são um dos pratos favoritos para se aquecer. Com preparos práticos, podem ser combinadas com ingredientes nutritivos, que fortalecem a imunidade e ajudam a prevenir doenças.
Além disso, oferecem uma alimentação completa sem perder o sabor. A seguir, confira cinco receitas de sopas especiais para você fazer em casa!

SOPA DE MANDIOQUINHA COM FRANGO E BACON

Ingredientes:

  • 500 g de mandioquinha descascada e picada
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 l de caldo de frango
  • 200 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 100 g de bacon cortado em cubos e frito
  • Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e a mandioquinha e frite. Após, cubra com o caldo de frango e cozinhe até a mandioquinha ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até ficar homogêneo e disponha a mistura novamente na panela. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Por último, junte o frango e o bacon e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino e polvilhe com salsinha picada. Sirva em seguida.

SOPA COM ESPINAFRE E LEGUMES

Ingredientes:

  • 1 maço de espinafre lavado e picado
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 xícaras de chá de feijão cozido e temperado
  • 4 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 xícara de chá de macarrão
  • 1 l de caldo de carne
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o espinafre e o feijão e bata até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as batatas, as cenouras e o caldo de carne e cozinhe até os vegetais ficarem al dente . Junte o macarrão e o feijão reservado e cozinhe até obter uma sopa macia e cremosa. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

SOPA DE TOMATE

Ingredientes:

  • 5 tomates picados sem sementes
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 1/ l de caldo de carne
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates e cozinhe por 5 minutos. Junte o caldo de carne e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.
Sopa de cenoura com batata  Crédito: Oksana Mizina | Shutterstock

SOPA DE CENOURA COM BATATA

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 2 batatas descascadas e picadas
  • 2 xícaras de chá de floretes de couve-flor
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
  • 1 l de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a cenoura, o pimentão e as batatas e refogue por 2 minutos, mexendo sempre. Após, acrescente a água e cozinhe até levantar fervura. Em seguida, coloque os floretes de couve-flor na panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Dica: sirva a sopa com coentro picado.

SOPA DE CAMARÃO

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de arroz
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 1 batata descascada e picada
  • 1 xícara de chá de camarão limpo e sem casca
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o camarão e doure. Acrescente o arroz, a cenoura e a batata, cubra com água e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
