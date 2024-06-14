Confira receitas de sopas saborosas para os dias frios

Durante os dias frios, as sopas são um dos pratos favoritos para se aquecer. Com preparos práticos, podem ser combinadas com ingredientes nutritivos, que fortalecem a imunidade e ajudam a prevenir doenças.
Além disso, oferecem uma alimentação completa sem perder o sabor. A seguir, confira cinco receitas de sopas especiais para você fazer em casa!
SOPA DE MANDIOQUINHA COM FRANGO E BACON
Ingredientes:
- 500 g de mandioquinha descascada e picada
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e picada
- 1 l de caldo de frango
- 200 g de peito de frango cozido e desfiado
- 100 g de bacon cortado em cubos e frito
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e a mandioquinha e frite. Após, cubra com o caldo de frango e cozinhe até a mandioquinha ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até ficar homogêneo e disponha a mistura novamente na panela. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Por último, junte o frango e o bacon e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino e polvilhe com salsinha picada. Sirva em seguida.
SOPA COM ESPINAFRE E LEGUMES
Ingredientes:
- 1 maço de espinafre lavado e picado
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 xícaras de chá de feijão cozido e temperado
- 4 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 1 xícara de chá de macarrão
- 1 l de caldo de carne
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o espinafre e o feijão e bata até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as batatas, as cenouras e o caldo de carne e cozinhe até os vegetais ficarem al dente . Junte o macarrão e o feijão reservado e cozinhe até obter uma sopa macia e cremosa. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.
SOPA DE TOMATE
Ingredientes:
- 5 tomates picados sem sementes
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 1/ l de caldo de carne
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates e cozinhe por 5 minutos. Junte o caldo de carne e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.
SOPA DE CENOURA COM BATATA
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 2 batatas descascadas e picadas
- 2 xícaras de chá de floretes de couve-flor
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
- 1 l de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a cenoura, o pimentão e as batatas e refogue por 2 minutos, mexendo sempre. Após, acrescente a água e cozinhe até levantar fervura. Em seguida, coloque os floretes de couve-flor na panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Dica: sirva a sopa com coentro picado.
SOPA DE CAMARÃO
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de arroz
- 1 cenoura descascada e picada
- 1 batata descascada e picada
- 1 xícara de chá de camarão limpo e sem casca
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o camarão e doure. Acrescente o arroz, a cenoura e a batata, cubra com água e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.