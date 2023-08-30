Comida saudável

Conheça 3 sopas ricas em proteínas para incluir no cardápio

Aprenda a preparar receitas saborosas e nutritivas para se deliciar sem sair da dieta
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 18:03

Sopa cremosa de grão-de-bico com cenoura  Crédito: Ahanov Michael | Shutterstock
Durante os dias frios, as sopas são as melhores opções para se aquecer e manter a imunidade do corpo, especialmente para aqueles que desejam aumentar o consumo de proteína e ganhar massa muscular. Isso porque elas são alternativas saudáveis e combinam com diferentes tipos de ingredientes, que agregam uma boa quantidade de nutrientes aos pratos. E o melhor de tudo, são econômicas e fáceis de fazer.
Por isso, confira a seguir 3 receitas de sopas proteicas repletas de sabor para você incluir no dia a dia!

SOPA CREMOSA DE GRÃO-DE-BICO COM CENOURA 

INGREDIENTES 

  • 200 g de grão-de-bico
  • 200 g de cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Água

MODO DE PREPARO 

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a cenoura e refogue por 5 minutos. Enquanto isso, escorra o grão-de-bico e coloque na panela. Acrescente a água, tempere com sal e cozinhe até o grão-de-bico ficar macio. Desligue o forno, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até triturar todos os ingredientes. Disponha a sopa novamente sobre a panela e leve novamente ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
Dica: sirva polvilhado com cheiro-verde e grãos-de-bico cozidos.

SOPA DE LENTILHA COM MÚSCULO 

INGREDIENTES 

  • 1/2 colher de sopa de óleo de girassol
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 florete de couve-flor
  • 1 pimenta-dedo-de-moça sem sementes e picada
  • 1 l de caldo de carne
  • 200 g de músculo cozido e cortado em cubos
  • 200 g de lentilha cozida
  • 1 folha de couve cortada em tiras
  • Sal e azeite a gosto

MODO DE PREPARO 

Em uma panela, coloque o óleo de girassol e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os floretes de couve-flor, a pimenta-dedo-de-moça e o sal e refogue por 5 minutos. Aos poucos, junte o caldo de carne e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, espere amornar, transfira para um liquidificador e bata até triturar bem. Disponha a mistura novamente na panela, coloque o músculo, a lentilha e a couve e leve novamente ao fogo médio por 5 minutos. Desligue o fogo, finalize com o azeite o sal e misture bem. Sirva em seguida.
Sopa de espinafre com leite de coco  Crédito: Elena Hramova | Shutterstock

SOPA DE ESPINAFRE COM LEITE DE COCO 

INGREDIENTES 

  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre picadas
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 xícaras de chá de caldo de galinha
  • 2 xícaras de chá de leite de coco
  • Sal e noz-moscada ralada a gosto
  • Água

MODO DE PREPARO 

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o espinafre picado e refogue por 5 minutos, mexendo sempre. Acrescente o caldo de galinha, o leite de coco, o sal e a noz-moscada e cozinhe por 5 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, espere amornar, transfira a mistura para um liquidificador e bata até triturar bem. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
Dica: sirva acompanhado com torradas.

