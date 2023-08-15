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Funcionamento do corpo

Confira 10 alimentos ricos em fibras para incluir na dieta

As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
As fibras ajudam a eliminar as toxinas Crédito: Antonina Vlasova | Shutterstock
As fibras são partes dos alimentos vegetais, pertencentes ao grupo dos carboidratos e, apesar de não serem digeríveis pelo corpo, desempenham um papel crucial no bom funcionamento dele. “As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.
A seguir, confira 10 alimentos ricos em fibras para incluir na dieta.

1. Aveia

É uma excelente fonte de fibras solúveis e pode ser consumida no café da manhã em forma de mingau, granola ou adicionada a smoothies .

2. Grão-de-bico

O grão-de-bico é uma leguminosa rica em fibras, vitaminas, proteínas e minerais essenciais para a saúde do corpo. Saboroso e versátil, pode ser combinado com diferentes tipos de ingredientes para realçar o seu sabor.

3. Couve-flor

Rica em vitamina C, ácido fólico e fibras, a couve-flor também ajuda o corpo a combater toxinas. Cozido a vapor ou em sopas, esse alimento é versátil, saudável e delicioso.

4. Feijão-preto

Os feijões em geral são ricos em fibras alimentares, tanto solúveis quanto insolúveis, sendo responsáveis pelo bom funcionamento do intestino, pelo controle de peso e pela produção de energia .

5. Frutas vermelhas

Morango, framboesa, mirtilo, cereja, melancia e amora possuem baixo teor de potássio e são ricas em antioxidantes, vitaminas e fibras, o que as torna uma ótima opção para a saúde dos rins e do intestino.
“Sabemos que uma alimentação com mais frutas e vegetais está associada à diminuição de fatores de risco relacionados à doença renal. Isso acontece porque há um maior aporte de fibras e antioxidantes na dieta. Esses nutrientes ajudam o corpo contra componentes inflamatórios e o estresse oxidativo”, destaca Caroline Reigada.

6. Lentilhas

As lentilhas são uma excelente fonte de proteínas vegetais, ricas em fibras solúveis e insolúveis, o que auxilia na saúde digestiva.

7. Maçã

Possui grande quantidade de fibras, que estimula o bom funcionamento intestinal, além de ajudar a provocar uma sensação maior de saciedade.
Imagem Edicase Brasil
O brócolis é rico em vitaminas e minerais, além de uma ótima fonte de fibras Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock

8. Brócolis

O brócolis é uma excelente fonte de várias vitaminas e minerais essenciais, incluindo vitamina C, vitamina K, vitamina A, vitamina B6, folato (vitamina B9), potássio, magnésio e ferro. Além disso, é rico em antioxidantes e uma ótima fonte de fibras. Pode ser consumido cozido, no vapor ou em saladas.

9. Kiwi

Uma excelente fonte de vitamina C, o kiwi possui antioxidantes que ajudam a proteger o fígado. Além disso, também é rico em fibras, o que ajuda na digestão e na saúde intestinal.

10. Abacate

Rico em gorduras saudáveis, o abacate é uma boa fonte de fibras, que auxiliam na saúde digestiva, na regulação do açúcar no sangue e na sensação de saciedade após as refeições. Pode ser usado em sanduíches e saladas.

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