Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nutritivas

5 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Quando feita de forma nutritiva, torna-se uma excelente fonte de proteínas essenciais para o funcionamento adequado do corpo
Publicado em 29 de Abril de 2024 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
Sopa de quinoa com legumes: uma refeição completa. Crédito: ldi Papp | Shutterstock
A sopa é um prato versátil e reconfortante que pode ser preparado de diversas maneiras. Quando feita de forma nutritiva, torna-se uma excelente fonte de proteínas essenciais para o funcionamento adequado do corpo. Ao incorporar ingredientes como legumes, grãos, carnes magras ou leguminosas, ela se torna uma refeição completa.
Por isso, confira 5 sopas ricas em proteínas para começar a semana!

Sopa de quinoa com legumes

Ingredientes
  • 2 xícaras de chá de quinoa

  • 2 colheres de sopa de azeite

  • 3 dentes de alho picados

  • 1 cebola picada

  • 1 cenoura cortada em cubos

  • 2 batatas cortadas em cubos

  • 1 xícara de chá de alho-poró picado

  • 1/2 chuchu cortado em cubos

  • 2 tomates cortados em cubos

  • 1,8 l de água quente

  • Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha e cebolinha picadas a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho, a cebola e o alho-poró por 5 minutos. Adicione a cenoura, a batata, o chuchu, o tomate e refogue por mais 2 minutos em fogo baixo. Acrescente a água e a quinoa e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por aproximadamente 20 minutos, ou até que os legumes fiquem macios. Desligue o fogo e acrescente a salsinha e a cebolinha. Misture e deixe a panela tampada por 3 minutos antes de servir.

Sopa de carne moída com abobrinha e batata

Ingredientes
  • 300 g de carne moída

  • 2 abobrinhas cortadas em cubos

  • 1 batata cortada em cubos

  • 2 dentes de alho amassados

  • 1 cebola picada

  • 1 colher de sopa de azeite

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Em seguida, acrescente a carne moída e refogue até que ela perca a cor avermelhada. Adicione a abobrinha e a batata e refogue por mais 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e, depois, cubra todos os ingredientes com água. Cozinhe a sopa até que todos os vegetais fiquem macios. Desligue o fogo e sirva a seguir.

Sopa de frango com vegetais

Imagem Edicase Brasil
Sopa de frango com vegetais  Crédito: Lapina Maria | Shutterstock)
Ingredientes
  • 400 g de peito de frango cortado em cubos

  • 2 xícaras de chá de polpa de tomate

  • 1 cebola picada

  • 2 dentes de alho amassados

  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha a gosto

  • 1 colher de sopa de azeite

  • 1 cenoura cortada em tiras

  • 1 berinjela cortada em cubos

  • 1 batata cortada em cubos

  • Água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os cubos de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente o frango e refogue até dourar. Adicione a batata, a berinjela, a cenoura e a polpa de tomate. Misture e adicione a água quente até cobrir todos os ingredientes. Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos. Sirva a sopa com a salsinha.

Sopa de carne

  • Ingredientes
  • 500 g de patinho em cortado em cubos

  • 4 colheres de sopa de azeite

  • 1 cebola picada

  • 2 tomates picados

  • 2 colheres de sopa de molho de tomate

  • 2 l de caldo de carne caseiro

  • 200 g de vagem picada

  • 1 cenoura cortada em cubos

  • 1 xícara de chá de ervilha fresca congelada

  • 2 batatas cortadas em cubos

  • 1 chuchu descascado e cortado em cubos

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Frite a carne até dourar. Adicione o tomate e o molho de tomate e misture. Junte o caldo de carne e tampe a panela. Cozinhe, em fogo baixo, por 20 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Volte-a para o fogo baixo, acrescente os legumes e cozinhe com a panela semitampada até que os vegetais ficarem macios. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Sopa de frango com brócolis

  • Ingredientes

  • 1 peito de frango cortado em cubos

  • 1 xícara de chá de salsão picado

  • 2 xícaras de chá de floretes de brócolis

  • 1 tomate picado

  • 1 l de água quente

  • 1 cebola picada

  • 2 dentes de alho amassados

  • 1 colher de sopa de azeite

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente o frango e refogue por aproximadamente 3 minutos. Em seguida, adicione o brócolis, o salsão e o tomate e refogue por mais 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa bem. Adicione a água, tampe a panela e cozinhe por 25 minutos, após o início da pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e sirva.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados