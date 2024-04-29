A sopa é um prato versátil e reconfortante que pode ser preparado de diversas maneiras. Quando feita de forma nutritiva, torna-se uma excelente fonte de proteínas essenciais para o funcionamento adequado do corpo. Ao incorporar ingredientes como legumes, grãos, carnes magras ou leguminosas, ela se torna uma refeição completa.
Por isso, confira 5 sopas ricas em proteínas para começar a semana!
Sopa de quinoa com legumes
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de quinoa
- 2 colheres de sopa de azeite
- 3 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 1 cenoura cortada em cubos
- 2 batatas cortadas em cubos
- 1 xícara de chá de alho-poró picado
- 1/2 chuchu cortado em cubos
- 2 tomates cortados em cubos
- 1,8 l de água quente
- Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha e cebolinha picadas a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho, a cebola e o alho-poró por 5 minutos. Adicione a cenoura, a batata, o chuchu, o tomate e refogue por mais 2 minutos em fogo baixo. Acrescente a água e a quinoa e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por aproximadamente 20 minutos, ou até que os legumes fiquem macios. Desligue o fogo e acrescente a salsinha e a cebolinha. Misture e deixe a panela tampada por 3 minutos antes de servir.
Sopa de carne moída com abobrinha e batata
Ingredientes
- 300 g de carne moída
- 2 abobrinhas cortadas em cubos
- 1 batata cortada em cubos
- 2 dentes de alho amassados
- 1 cebola picada
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Em seguida, acrescente a carne moída e refogue até que ela perca a cor avermelhada. Adicione a abobrinha e a batata e refogue por mais 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e, depois, cubra todos os ingredientes com água. Cozinhe a sopa até que todos os vegetais fiquem macios. Desligue o fogo e sirva a seguir.
Sopa de frango com vegetais
Ingredientes
- 400 g de peito de frango cortado em cubos
- 2 xícaras de chá de polpa de tomate
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha a gosto
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cenoura cortada em tiras
- 1 berinjela cortada em cubos
- 1 batata cortada em cubos
- Água quente
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os cubos de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente o frango e refogue até dourar. Adicione a batata, a berinjela, a cenoura e a polpa de tomate. Misture e adicione a água quente até cobrir todos os ingredientes. Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos. Sirva a sopa com a salsinha.
Sopa de carne
- Ingredientes
- 500 g de patinho em cortado em cubos
- 4 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 tomates picados
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- 2 l de caldo de carne caseiro
- 200 g de vagem picada
- 1 cenoura cortada em cubos
- 1 xícara de chá de ervilha fresca congelada
- 2 batatas cortadas em cubos
- 1 chuchu descascado e cortado em cubos
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Frite a carne até dourar. Adicione o tomate e o molho de tomate e misture. Junte o caldo de carne e tampe a panela. Cozinhe, em fogo baixo, por 20 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Volte-a para o fogo baixo, acrescente os legumes e cozinhe com a panela semitampada até que os vegetais ficarem macios. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Sopa de frango com brócolis
- Ingredientes
- 1 peito de frango cortado em cubos
- 1 xícara de chá de salsão picado
- 2 xícaras de chá de floretes de brócolis
- 1 tomate picado
- 1 l de água quente
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente o frango e refogue por aproximadamente 3 minutos. Em seguida, adicione o brócolis, o salsão e o tomate e refogue por mais 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa bem. Adicione a água, tampe a panela e cozinhe por 25 minutos, após o início da pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e sirva.