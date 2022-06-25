Aprenda a fazer uma sopa diferente, de pimentão com tomate seco

Que tal uma sopa com sabores intensos para esquentar o corpo nesse friozinho do inverno capixaba? Além de ter um belo visual, a de pimentões vermelhos com tomate seco que você confere abaixo é perfeita para abrir seu jantar com estilo.
Como prato principal, é uma receita que garante muitos elogios. Curtiu a dica? Então, bora testar!
SOPA DE PIMENTÃO VERMELHO COM TOMATE SECO
INGREDIENTES:
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
- 2 xícaras (300g) de cebola em cubos
- 2 colheres (chá) de alho picado (2 dentes)
- 1 colher (chá) de sal (e mais a gosto)
- 2 vidros (439g) de pimentões vermelhos assados, escorridos (4 pimentões grandes sem
- sementes)
- ⅔ xícara (58g) de tomates secos
- 3 xícaras (720ml) de caldo de vegetais
- ⅛ colher (sopa) de páprica defumada
- ⅛ colher (chá) de pimenta vermelha em flocos
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela grande, em fogo médio-alto, aqueça o óleo e refogue as cebolas, o alho e 1/4 de colher de chá de sal por cerca de cinco minutos, até que a cebola esteja macia e translúcida.
- Adicione os pimentões assados, os tomates secos, a páprica defumada, os flocos de pimenta vermelha e os 3/4 restantes da colher de chá de sal, aumentando o fogo para alto. Deixe ferver.
- Reduza o fogo para médio e deixe ferver parcialmente coberto por cerca de 10 minutos, apenas para permitir que os sabores se misturem.
- Retire a panela do fogo, acrescente o leite de coco e deixe esfriar um pouco.
- Despeje a sopa no liquidificador aos poucos e triture em alta velocidade, por 30 a 60 segundos, até que esteja macia e cremosa.
- Volte a sopa para a panela, tempere a gosto e aqueça em fogo médio-baixo.
- Para servir, coloque a sopa em cumbucas ou pratos fundos e sirva com croûtons.
Fonte: KitchenAid. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.