Aprenda a fazer uma sopa diferente, de pimentão com tomate seco

Em uma panela grande, em fogo médio-alto, aqueça o óleo e refogue as cebolas, o alho e 1/4 de colher de chá de sal por cerca de cinco minutos, até que a cebola esteja macia e translúcida.

Adicione os pimentões assados, os tomates secos, a páprica defumada, os flocos de pimenta vermelha e os 3/4 restantes da colher de chá de sal, aumentando o fogo para alto. Deixe ferver.

Reduza o fogo para médio e deixe ferver parcialmente coberto por cerca de 10 minutos, apenas para permitir que os sabores se misturem.

Retire a panela do fogo, acrescente o leite de coco e deixe esfriar um pouco.

Despeje a sopa no liquidificador aos poucos e triture em alta velocidade, por 30 a 60 segundos, até que esteja macia e cremosa.



Volte a sopa para a panela, tempere a gosto e aqueça em fogo médio-baixo.