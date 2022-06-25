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Aprenda a fazer uma sopa diferente, de pimentão com tomate seco

A dica é esquentar o corpo com uma combinação que, além de impressionar pelo visual, é uma verdadeira explosão de sabores
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 02:00

Que tal uma sopa com sabores intensos para esquentar o corpo nesse friozinho do inverno capixaba? Além de ter um belo visual, a de pimentões vermelhos com tomate seco que você confere abaixo é perfeita para abrir seu jantar com estilo.
Como prato principal, é uma receita que garante muitos elogios. Curtiu a dica? Então, bora testar!

SOPA DE PIMENTÃO VERMELHO COM TOMATE SECO

Sopa de pimentões assados
Sopa de pimentões assados leva tomate e leite de coco Crédito: KitchenAid/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
  • 2 xícaras (300g) de cebola em cubos
  • 2 colheres (chá) de alho picado (2 dentes)
  • 1 colher (chá) de sal (e mais a gosto)
  • 2 vidros (439g) de pimentões vermelhos assados, escorridos (4 pimentões grandes sem
  • sementes)
  • ⅔ xícara (58g) de tomates secos
  • 3 xícaras (720ml) de caldo de vegetais
  • ⅛ colher (sopa) de páprica defumada
  • ⅛ colher (chá) de pimenta vermelha em flocos
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela grande, em fogo médio-alto, aqueça o óleo e refogue as cebolas, o alho e 1/4 de colher de chá de sal por cerca de cinco minutos, até que a cebola esteja macia e translúcida.
  2. Adicione os pimentões assados, os tomates secos, a páprica defumada, os flocos de pimenta vermelha e os 3/4 restantes da colher de chá de sal, aumentando o fogo para alto. Deixe ferver. 
  3. Reduza o fogo para médio e deixe ferver parcialmente coberto por cerca de 10 minutos, apenas para permitir que os sabores se misturem.
  4. Retire a panela do fogo, acrescente o leite de coco e deixe esfriar um pouco. 
  5. Despeje a sopa no liquidificador aos poucos e triture em alta velocidade, por 30 a 60 segundos, até que esteja macia e cremosa.
  6. Volte a sopa para a panela, tempere a gosto e aqueça em fogo médio-baixo. 
  7. Para servir, coloque a sopa em cumbucas ou pratos fundos e sirva com croûtons.
Fonte: KitchenAid. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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