Hábitos comuns no inverno podem impactar diretamente a saúde íntima feminina Crédito: Imagem: Nefedova Tanya | Shutterstock

Com a chegada das temperaturas mais baixas, alguns hábitos comuns no inverno podem impactar diretamente a saúde íntima feminina. Embora muitas vezes passem despercebidos, certos fatores podem desequilibrar a proteção natural da vagina e causar desconfortos ao longo da estação.

Segundo a Dra. Madalena Oliveira, médica e professora da pós-graduação em Ginecologia da Afya Vitória, a região possui uma microbiota natural responsável por proteger o organismo contra fungos e bactérias. Para que essa proteção funcione adequadamente, é importante manter hábitos de higiene equilibrados e evitar excessos.

“A vagina possui uma microbiota protetora que depende de um pH adequado e de cuidados corretos para permanecer saudável. O problema é que muitos fatores do dia a dia podem interferir nesse equilíbrio, como o uso inadequado de cremes vaginais, produtos muito agressivos, roupas abafadas e até determinados hábitos de higiene”, explica.

A seguir, a médica compartilha 3 cuidados para manter a saúde íntima feminina no inverno. Confira!

1. Evite permanecer com roupas abafadas por muito tempo

Segundo a Dra. Madalena Oliveira, durante o inverno, é comum que as mulheres permaneçam mais tempo com roupas justas ou tecidos que dificultam a ventilação da região íntima. Isso aumenta a umidade local e cria um ambiente mais favorável para a proliferação de fungos e bactérias. “Peças sintéticas, roupas muito apertadas e ficar muito tempo com roupas úmidas ou abafadas podem favorecer infecções como a candidíase, além de aumentar irritações e desconfortos”, afirma.

Para evitar esses problemas, usar roupas íntimas de algodão é a solução, já que o tecido permite uma melhor circulação de ar, ajuda a absorver a umidade e contribui para manter a região íntima mais seca e confortável ao longo do dia.

O excesso de cuidados íntimos pode, muitas vezes, causar o efeito contrário ao esperado Crédito: Imagem: west_photo | Shutterstock

2. Use produtos íntimos com moderação

Outro ponto de atenção é o excesso de cuidados íntimos, que muitas vezes podem causar o efeito contrário ao esperado. “Existe uma ideia de que higiene em excesso significa mais proteção, mas isso nem sempre é verdade. O uso frequente de sabonetes fortes, duchas íntimas e produtos perfumados pode alterar o pH vaginal e comprometer essa barreira natural de defesa”, alerta a ginecologista.

3. Prefira banhos mornos e rápidos

Temperaturas muito altas podem sensibilizar a região íntima, remover a proteção natural da pele e favorecer desconfortos como ardor e coceira. “A água excessivamente quente pode ressecar e sensibilizar a pele da vulva, assim como acontece em outras regiões do corpo. Por isso, o ideal é manter banhos mornos e rápidos, preservando a hidratação natural da pele e o equilíbrio da região íntima”, finaliza a Dra. Madalena Oliveira.