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PAs de São Pedro e da Praia do Suá contam agora com sistema 'Fast Track'

Nova forma de atendimento atende pacientes de menor gravidade e busca reduzir o tempo de espera nas unidades de Vitória

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 14:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2026 às 14:26
No consultório exclusivo do Fast Track, o paciente recebe atendimento médico
No consultório exclusivo do Fast Track, o paciente recebe atendimento médico Prefeitura de Vitória | Divulgação

Os Prontos Atendimentos (PAs) de São Pedro e da Praia do Suá, em Vitória, implementaram o sistema Fast Track, um novo fluxo de atendimento voltado para pacientes com casos de menor gravidade. A iniciativa tem como objetivo reduzir o tempo de espera nessas situações, sem comprometer o atendimento prioritário às urgências e emergências.


O novo modelo funciona após a classificação de risco realizada pela equipe de enfermagem. Todos os pacientes que chegam às unidades passam inicialmente pelo acolhimento e, em seguida, têm o estado clínico avaliado para a definição da prioridade de atendimento.


Os pacientes classificados com pulseiras azul ou verde, que indicam menor complexidade e ausência de risco imediato à vida, podem ser encaminhados ao consultório exclusivo do Fast Track. Para isso, também é necessário atender a critérios específicos, como ter entre 17 e 50 anos e não apresentar comorbidades.


No espaço destinado ao novo fluxo, o paciente recebe atendimento médico e, conforme a avaliação clínica, pode ser medicado, realizar exames, permanecer em observação ou receber alta. "Com o Fast Track buscamos oferecer mais eficiência no atendimento, melhor organização do fluxo, sem comprometer a assistência à população e promovendo uma experiência mais ágil aos pacientes", explica a diretora-geral dos Prontos Atendimentos de São Pedro e Praia do Suá, Tatiana Tannus.


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