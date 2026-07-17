Ação oferece emissão de identidade e negociação de dívidas em Vila Velha

O Procon Itinerante promove, neste sábado (18), uma ação de atendimento gratuito na Igreja de Nova Vida em Capuaba, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. O evento será realizado das 8h às 13h e oferecerá serviços como emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), negociação de débitos, orientação jurídica e outros atendimentos à população.
As senhas serão distribuídas por ordem de chegada. Para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), serão disponibilizadas 200 senhas.
A ação contará com a participação do Procon-ES, da Polícia Científica, da Defensoria Pública do Estado, da EDP, da Cesan e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).
Serviços disponibilizados
- Registro de reclamações e orientação do Procon-ES;
- Atividade educativa sobre direitos do consumidor;
- Emissão de Carteira de Identidade (acima de 12 anos);
- Tarifa Social de água, energia e esgoto;
- Serviços da Cesan e EDP;
- Orientação jurídica;
- Informações sobre acesso à justiça e direitos do cidadão;
- Consulta ao CPF (CDL).
Documentos necessários
Para os atendimentos, é preciso levar carteira de identidade ou CNH e CPF; fatura de água e/ou energia; cartão do CadÚnico, Bolsa Família ou BPC.
A emissão de Carteira de Identidade exige cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento legível e em bom estado de conservação, CPF, comprovante de residência e foto 3x4 impressa, com boa qualidade, fundo claro e camisa escura.
SERVIÇO
Ação Procon Itinerante
Dia: 18/07 (sábado)
Horário: 8h às 13h
Local: Igreja de Nova Vida em Capuaba –situada na Estrada de Capuaba, nº 820, bairro Ilha das Flores, Vila Velha