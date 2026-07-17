Ação oferece emissão de identidade e negociação de dívidas em Vila Velha

O Procon Itinerante promove, neste sábado (18), uma ação de atendimento gratuito na Igreja de Nova Vida em Capuaba, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. O evento será realizado das 8h às 13h e oferecerá serviços como emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), negociação de débitos, orientação jurídica e outros atendimentos à população.





As senhas serão distribuídas por ordem de chegada. Para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), serão disponibilizadas 200 senhas.





A ação contará com a participação do Procon-ES, da Polícia Científica, da Defensoria Pública do Estado, da EDP, da Cesan e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).