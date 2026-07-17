Obra do Mergulhão de Camburi entra em nova fase e reduz faixas na Norte Sul

As obras do Mergulhão de Camburi, em Vitória, entram na fase de execução das fundações e estruturas. Em função disso, algumas alterações no trânsito foram necessárias, principalmente para quem vem de Jardim Camburi e precisa acessar a Dante Michelini.





A avenida Norte Sul, no sentido Serra, nas proximidades do antigo hotel Canto do Sol, teve estreitamento de mais uma faixa. Segundo a Secretaria Municipal de Obras (Semob), no início do projeto o acordo era a manutenção de duas faixas de circulação, mas, por questões de segurança operacional, foi necessário diminuir para apenas uma.





A Semob explica que a intervenção foi planejada para acontecer nos períodos de férias escolares, quando há redução no volume de veículos circulando na região.





A Prefeitura de Vitória orienta que os motoristas redobrem a atenção no local e respeitem a sinalização para a segurança de todos.