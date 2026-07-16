Segundo suspeito de matar homem na frente da família é preso em Aracruz

Um jovem de 20 anos foi preso na quarta-feira (15), suspeito de participação no assassinato de Felipe Santos de Araújo, de 26 anos, morto a tiros na frente da mãe e do irmão, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, José de Oliveira Teixeira Junior estava foragido e é apontado como o segundo envolvido no crime.





O homicídio ocorreu em agosto de 2025, no bairro Vila do Riacho. Na ocasião, Felipe estava no banco do motorista de um carro, acompanhado da mãe e do irmão, quando dois homens chegaram de bicicleta. Um dos suspeitos se aproximou pelo lado do passageiro e efetuou os disparos.





A vítima foi atingida por dois tiros na mão, um no peito, um no braço direito e um na nuca. Felipe morreu no local antes da chegada do socorro. Segundo as investigações, a arma utilizada no crime, um revólver calibre .38, foi descartada em um rio.





De acordo com a Polícia Civil, o primeiro suspeito, Wemerson Lucas dos Santos Leal, foi preso em setembro de 2025. Em depoimento, ele confessou o homicídio e alegou que matou Felipe porque se sentia ameaçado. Segundo o investigado, a vítima era ex-namorado de sua atual companheira, não aceitava o fim do relacionamento e passou a pressioná-lo.





Com a prisão de José de Oliveira Teixeira Junior, os dois suspeitos apontados pela investigação como envolvidos diretamente no crime estão presos.