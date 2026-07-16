AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Polícia
  • Segundo suspeito de matar homem na frente da família é preso em Aracruz
Câmera flagrou crime

Segundo suspeito de matar homem na frente da família é preso em Aracruz

José de Oliveira Teixeira Junior, de 20 anos, estava foragido desde o crime, ocorrido em agosto de 2025; o primeiro investigado já havia sido preso e confessou o homicídio, segundo a Polícia Civil

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 09:55

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

16 jul 2026 às 09:55

Um jovem de 20 anos foi preso na quarta-feira (15), suspeito de participação no assassinato de Felipe Santos de Araújo, de 26 anos, morto a tiros na frente da mãe e do irmão, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, José de Oliveira Teixeira Junior estava foragido e é apontado como o segundo envolvido no crime.


O homicídio ocorreu em agosto de 2025, no bairro Vila do Riacho. Na ocasião, Felipe estava no banco do motorista de um carro, acompanhado da mãe e do irmão, quando dois homens chegaram de bicicleta. Um dos suspeitos se aproximou pelo lado do passageiro e efetuou os disparos.


A vítima foi atingida por dois tiros na mão, um no peito, um no braço direito e um na nuca. Felipe morreu no local antes da chegada do socorro. Segundo as investigações, a arma utilizada no crime, um revólver calibre .38, foi descartada em um rio.


De acordo com a Polícia Civil, o primeiro suspeito, Wemerson Lucas dos Santos Leal, foi preso em setembro de 2025. Em depoimento, ele confessou o homicídio e alegou que matou Felipe porque se sentia ameaçado. Segundo o investigado, a vítima era ex-namorado de sua atual companheira, não aceitava o fim do relacionamento e passou a pressioná-lo.


Com a prisão de José de Oliveira Teixeira Junior, os dois suspeitos apontados pela investigação como envolvidos diretamente no crime estão presos.

Veja Também 

Imagem de destaque

Jovem é morto a tiros em carro na frente da mãe e do irmão em Aracruz

Imagem de destaque

Suspeito de matar jovem na frente da mãe e do irmão é preso em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz ES Norte Homicídio Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento discute os novos transformados pela tecnologia
Como a inteligência artificial vai moldar as profissões é tema de evento no ES
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer tem mais de 200 mil seguidores nas rede sociais
Influenciadora e marido são presos na Serra em operação da PF contra bets ilegais
Imagem de destaque
Novo tarifaço dos EUA: alívio no agro do ES e má notícia para o setor de rochas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados