Suspeito de matar jovem na frente da mãe e do irmão é preso em Aracruz

Wemerson Lucas dos Santos Leal, de 20 anos, confessou o crime cometido no último dia 12 e foi preso em Vila do Riacho, bairro onde ocorreu o assassinato; segundo envolvido segue foragido

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 13:59

Um jovem de 20 anos, suspeito de matar a tiros Felipe Santos de Araújo, de 26 anos, dentro de um carro em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi preso na noite de quarta-feira (3). De acordo com a Polícia Militar, que cumpriu o mandado de prisão, Wemerson Lucas dos Santos Leal confessou o crime, cometido no último dia 12. A vítima foi assassinada na frente da mãe e do irmão, que também estavam no veículo.

Imagens de câmeras de videomonitoramento mostraram o momento em que dois indivíduos chegam de bicicleta e efetuam os disparos. Segundo a PM, Wemerson relatou que matou Felipe porque se sentia ameaçado por ele. Ainda de acordo com o suspeito, Felipe era ex-namorado de sua atual companheira e o pressionava por não aceitar o término do relacionamento.

O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Aracruz, delegado André Jaretta, explicou que, no dia seguinte ao crime, o autor se apresentou na DHPP acompanhado do advogado.

Claramente orientado pelo advogado, ele usou a lei em seu benefício naquele momento, apresentando sua versão para evitar a prisão imediata. Mas isso não impedia que ele fosse preso posteriormente, o que de fato aconteceu André Jaretta titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Aracruz

Após a conclusão das investigações, o delegado representou pela prisão preventiva de Wemerson, que foi decretada pelo juiz da Segunda Vara Criminal de Aracruz. Com o mandado de prisão, policiais militares encontraram o autor na varanda de uma casa em Vila do Riacho, o mesmo bairro onde ocorreu o homicídio. Ele tentou fugir, mas foi localizado escondido em um dos quartos da residência.

O homem informou ter utilizado um revólver calibre 38 e efetuado quatro disparos contra a vítima, descartando a arma em um rio após o crime.

De acordo com o delegado, o segundo indivíduo que aparece no vídeo do crime também tem mandado de prisão em aberto, mas segue foragido.

Procurada, a Polícia Civil informou que Wemerson foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, onde teve cumprido o mandado de prisão por homicídio. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.

