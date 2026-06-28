Dnit conclui obra na Ponte Fontenelle e tráfego é totalmente liberado na BR 259

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluiu as obras de recuperação emergencial da Ponte Fontenelle, localizada no km 82 da BR 259, entre os municípios de Colatina e Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Com a conclusão dos serviços, a travessia foi totalmente liberada, encerrando o período de restrições no tráfego. O investimento do governo federal foi de aproximadamente R$ 100 milhões.





Considerada uma das principais ligações entre o Noroeste capixaba, o leste de Minas Gerais e os complexos portuários do Espírito Santo, a Ponte Fontenelle é estratégica para o transporte de passageiros e para o escoamento da produção agrícola, mineral e industrial da região.





Durante a intervenção, foram executados diversos serviços, como recuperação estrutural, reforço das lajes, reconstrução de trechos do tabuleiro, tratamento de fissuras, recuperação interna da estrutura, intervenções subaquáticas e substituição de componentes essenciais para ampliar a vida útil da ponte.





Segundo o Dnit, com a conclusão dos trabalhos, a Ponte Fontenelle volta a oferecer condições adequadas de operação, reforçando a segurança viária e a eficiência do corredor logístico da BR 259.



As obras de recuperação da Ponte Fontenelle começaram em 2025 e, durante a execução, o tráfego funcionou em sistema de "pare e siga", com uma das pistas interditada. A intervenção também impôs restrições à circulação de veículos pesados, limitados a 33 toneladas e obrigando caminhoneiros a utilizar rotas alternativas. Em abril deste ano, motoristas relataram longas filas e cobraram agilidade na conclusão dos trabalhos, que haviam ultrapassado o prazo inicialmente previsto pelo DNIT. No fim de maio, o órgão suspendeu as restrições de peso e dimensões, mas o trânsito permaneceu parcialmente interditado até a conclusão definitiva da obra.