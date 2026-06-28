AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Noroeste do ES

Dnit conclui obra na Ponte Fontenelle e tráfego é totalmente liberado na BR 259

Publicado em

28 jun 2026 às 15:14
DNIT conclui recuperação da Ponte Fontenelle e libera travessia com capacidade total na BR-259
DNIT conclui recuperação da Ponte Fontenelle e libera travessia com capacidade total na BR-259 Divulgação - Dnit

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluiu as obras de recuperação emergencial da Ponte Fontenelle, localizada no km 82 da BR 259, entre os municípios de Colatina e Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Com a conclusão dos serviços, a travessia foi totalmente liberada, encerrando o período de restrições no tráfego. O investimento do governo federal foi de aproximadamente R$ 100 milhões.


Considerada uma das principais ligações entre o Noroeste capixaba, o leste de Minas Gerais e os complexos portuários do Espírito Santo, a Ponte Fontenelle é estratégica para o transporte de passageiros e para o escoamento da produção agrícola, mineral e industrial da região.


Durante a intervenção, foram executados diversos serviços, como recuperação estrutural, reforço das lajes, reconstrução de trechos do tabuleiro, tratamento de fissuras, recuperação interna da estrutura, intervenções subaquáticas e substituição de componentes essenciais para ampliar a vida útil da ponte.

Segundo o Dnit, com a conclusão dos trabalhos, a Ponte Fontenelle volta a oferecer condições adequadas de operação, reforçando a segurança viária e a eficiência do corredor logístico da BR 259.

As obras de recuperação da Ponte Fontenelle começaram em 2025 e, durante a execução, o tráfego funcionou em sistema de "pare e siga", com uma das pistas interditada. A intervenção também impôs restrições à circulação de veículos pesados, limitados a 33 toneladas e obrigando caminhoneiros a utilizar rotas alternativas. Em abril deste ano, motoristas relataram longas filas e cobraram agilidade na conclusão dos trabalhos, que haviam ultrapassado o prazo inicialmente previsto pelo DNIT. No fim de maio, o órgão suspendeu as restrições de peso e dimensões, mas o trânsito permaneceu parcialmente interditado até a conclusão definitiva da obra.

Veja Também 

Vítima foi localizada soterrada por grãos na tarde do último sábado (27)

Funcionário morre soterrado por grãos enquanto limpava silo em granja no ES

Link copiado com sucesso

Da Redação*

/
Da Redação*
Norte do ES

Homem morre após invadir casa e ser imobilizado com 'mata-leão' em Linhares

Publicado em 28/06/2026 às 16:04

Um homem identificado como Ângelo Ramon da Silva morreu na noite deste sábado (27) após invadir uma residência no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, ele foi imobilizado por um jovem de 19 anos com um golpe conhecido como "mata-leão". Equipes do Samu tentaram reanimar o homem por cerca de uma hora, mas o óbito foi confirmado no local.


De acordo com a Polícia Militar, o jovem contou que a vítima entrou na casa agressiva e aparentemente alterada, colocando em risco os moradores, entre eles os avós dele. Para conter a invasão, o rapaz afirmou que utilizou a técnica de estrangulamento e soltou o homem assim que ele parou de reagir. Vizinhos perceberam que a vítima ainda respirava e acionaram o Samu. Durante a perícia, foram encontrados vestígios de um pó branco semelhante à cocaína nas narinas e na camisa do homem.


A Polícia Civil informou que o jovem que imobilizou a vítima foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, prestou depoimento e foi liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para lavrar prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica para necropsia, antes de ser liberado para os familiares.

Veja Também 

Viaturas da Polícia Militar, PM

Após perseguição, homem é encontrado em forro de casa e preso em São Mateus

Link copiado com sucesso

Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Norte do ES

Após perseguição, homem é encontrado em forro de casa e preso em São Mateus

Publicado em 28/06/2026 às 15:32

Um homem de 23 anos foi preso na noite deste sábado (27) após tentar escapar da polícia e se esconder no forro de uma residência, no bairro Nova Era, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Ele estava com uma pistola calibre .40, de uso restrito, e tentou se desfazer dela durante a fuga. 


De acorco com a Polícia Militar, durante patrulhamento na região, os policiais perceberam que dois suspeitos fugiram ao notar a aproximação das viaturas. Durante a fuga, um deles foi visto retirando uma pistola da cintura antes de entrar em uma casa na tentativa de despistar os militares. Com autorização da moradora, as equipes realizaram buscas no imóvel e localizaram o suspeito escondido na laje, acima do forro da residência.


A arma descartada durante a perseguição foi encontrada sobre o telhado de um imóvel vizinho. Tratava-se de uma pistola calibre .40 carregada com 14 munições. O suspeito sofreu um ferimento no pé durante a fuga, recebeu atendimento médico e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus, juntamente com a arma apreendida. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Veja Também 

DNIT conclui recuperação da Ponte Fontenelle e libera travessia com capacidade total na BR-259

Dnit conclui obra na Ponte Fontenelle e tráfego é totalmente liberado na BR 259

Link copiado com sucesso

Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Veja vídeo

Acidente faz carro sair da pista e quebrar mureta na Beira-Mar em Vitória

Publicado em 28/06/2026 às 12:22

Um acidente ocorrido na região do Forte São João, em Vitória,  chamou a atenção de quem passou pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, na noite de sábado (27). Um carro foi visto com a frente danificada próximo à mureta de proteção da via (confira acima)


Segundo a Guarda Municipal, o condutor do veículo Peugeot trafegava no sentido Centro-Camburi quando colidiu em outro carro e, em seguida, atingiu a mureta que fica no calçadão da avenida. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo, foi atendido por uma ambulância e encaminhado para um hospital. 


A Guarda Municipal ainda destacou que, ao final da ocorrência, foi realizada limpeza da via e colocada uma barreira no lugar da mureta.

Veja Também 

Poste cai sobre carro em acidente em Vitória

Poste de iluminação cai sobre carro em acidente no Centro de Vitória

Imagem de destaque

Carro capota após acidente na Avenida Leitão da Silva em Vitória

As vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao hospital.

Acidente com moto deixa duas pessoas feridas em São Mateus

Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro Gurigica

Adolescente é baleado durante confronto entre policiais e suspeitos em Vitória

Publicado em 28/06/2026 às 12:11
Material apreendido após troca de tiros entre policiais e suspeitos no bairro Gurigica
Material apreendido após troca de tiros entre policiais e suspeitos no bairro Gurigica Divulgação | PMES

Um adolescente de 17 anos acabou baleado durante confronto entre policiais e suspeitos no bairro Gurigica, em Vitória, na noite de sábado (27). Após a ação, os militares apreenderam uma pistola, munições, drogas e rádios comunicadores (veja acima)


Segundo a corporação, os agentes realizavam patrulhamento na região quando viram suspeitos armados em uma escadaria. Os criminosos teriam atirado, momento em que houve confronto. Depois da troca de tiros, eles fugiram. 


Em seguida, o adolescente foi localizado descendo as escadarias, ferido. Ele se rendeu e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). Após receber alta, foi encaminhado à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle). 


Lá, segundo a Polícia Civil, o rapaz assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas majorado. Após um familiar dele assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família.

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Cachoeiro de Itapemirim

Motociclista morre ao colidir com viatura da PM que perseguia um veículo suspeito

Publicado em 27/06/2026 às 16:44
Motociclista morre depois de colidir com viatura da PM que realizava buscas de veículo suspeito em Cachoeiro
Motociclista morre depois de colidir com viatura da PM que realizava buscas de veículo suspeito em Cachoeiro Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu na madrugada deste sábado (27) ao colidir com uma viatura da Polícia Militar no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo.


De acordo com informações da PM, os policiais faziam um patrulhamento no bairro, quando viram um veículo suspeito fugir ao notar a presença da corporação. Os agentes acionaram o som e a luz externa da viatura e foram atrás do motorista, que desobedeceu às ordens de parada e realizou manobras bruscas. 

Em nota, a Polícia Militar explica que uma das manobras realizadas pelo condutor do veículo em fuga comprometeu a visão do policial que dirigia a viatura. Neste momento, ele foi surpreendido por um motociclista que trafegava em sentido contrário e, com isso, o carro policial e a moto colidiram.


Após a batida, os policiais interromperam a busca e foram atender o motociclista juntamente com o Samu, mas a vítima morreu no local. 


A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e fez o teste do bafômetro no motorista da viatura. O teste deu negativo e tanto a viatura quanto a moto foram removidas do local.


Link copiado com sucesso

Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Resgate

Jovem de 18 anos morre afogado em barragem de Montanha

Publicado em 27/06/2026 às 15:33
Após o corpo ser localizado, equipes da PM tentaram reanimar, mas a vítima veio a óbito no local
Após o corpo ser localizado, equipes da PM tentaram reanimar a vítima Leitor A Gazeta

Um jovem de 18 anos morreu na noite desta sexta (26) ao se afogar na Barragem Tutu Reuter, na localidade de Lajedo, em Montanha, Norte do Espírito Santo.


Um salva-vidas da regão conseguiu achar o corpo e, de acordo com a Polícia Militar, após a localização  houve tentativas de reanimação antes da chegada do Samu. Quando chegaram, os socorristas constataram a morte da vítima. 


A Polícia Civil informou que o corpo do jovem foi encaminhado para o SML de Linhares para ser necropsiado e depois liberado para a família. 


Link copiado com sucesso

Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Violência doméstica

Mulher é agredida ao tentar terminar relacionamento em Colatina

Publicado em 27/06/2026 às 14:35

Uma mulher foi vítima de violência doméstica no bairro Fioravante Marino, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na manhã de sexta-feira (26). A vítima contou à Polícia Militar que situação já acontecia há meses e que tentava terminar o relacionamento. Desta vez, foi agredida ao pedir, novamente, para que o companheiro deixasse a sua residência. 


O homem desferiu socos, chutes e tentou a estrangular a vítima, além de golpeá-la com uma arma de fogo. A mulher conseguiu retirar o carregador do dispositivo, para que não pudesse atirar. Ele a agrediu, então, com uma arma branca.


Ferida, a vítima foi encaminhada à delegacia para solicitar uma medida protetiva. O suspeito fugiu após o crime e, até o momento, não foi localizado pelos militares.


A Polícia Civil foi procurada para repassar mais detalhes sobre o caso. Quando houver novas informações, a matéria será atualizada. 

Veja Também 

Polícia Militar tem 1.008 vagas em concurso público

Guarapari, IBGE e Polícia Militar: 39 mil vagas em concursos e seleções

Cachorro é resgatado após quatro dias preso em penhasco em Rio Novo do Sul

Cachorro é resgatado após quatro dias preso em penhasco em Rio Novo do Sul

Uma boa redação no Enem exige mais do que domínio da escrita, é preciso seguir os critérios de avaliação (Imagem: arrowsmith2 | Shutterstock)

As lições das escolas que lideram as melhores notas do Enem no ES

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Incidente

Forro do teto do Aeroporto de Vitória desaba na área de embarque

Publicado em 27/06/2026 às 13:34
Parte do forro do Aeroporto de Vitória caiu na área de embarque
Parte do forro do Aeroporto de Vitória caiu na área de embarque Sebastião Moreira

Além de enfrentarem uma manhã com atrasos de voos, passageiros que circularam pelo Aeroporto de Vitória neste sábado (27) se depararam com outro problema: parte do forro do teto da área de embarque caiu.


A professora Laís Freitas conta que, na hora em que o forro cedeu, apenas um operador que verifica passagens estava na área. "Cerca de cinco minutos depois começou a desembarcar passageiro pelo portão. A sorte foi essa, senão pegava uma galera", avalia a passageira, acrescentando que o aeroporto estava bastante cheio no momento devido aos atrasos provocados pelo nevoeiro no Rio de Janeiro.

 

A Zurich Airport Brasil, concessionária do Aeroporto de Vitória, informa, em nota, que não houve pessoas atingidas pelo forro desprendido. "A área foi isolada imediatamente e as equipes de manutenção já atuam no local", acrescenta. A empresa foi questionada sobre o motivo para o forro ter cedido, mas não houve esclarecimento sobre essa demanda. 

Veja Também 

Peça "Três Mulheres Altas" ganha apresentação extra em Vitória.

Sessão extra de "Três Mulheres Altas" em Vitória é remarcada após atraso em voo da equipe técnica

Aeroporto de Vitória

Nevoeiro fecha Aeroporto do Galeão no Rio e atrasa voos em Vitória

Link copiado com sucesso

Aline Nunes

Repórter / [email protected]
Aline Nunes
Chegadas e partidas

Nevoeiro fecha Aeroporto do Galeão no Rio e atrasa voos em Vitória

Publicado em 27/06/2026 às 09:42
Aeroporto de Vitória
Aeroporto de Vitória: voos atrasados devido a nevoeiro registrado no Rio de Janeiro Fernando Madeira

O Aeroporto Internacional Tom Jobim - Galeão, no Rio de Janeiro, fechou na manhã deste sábado (27) devido a um intenso nevoeiro, impedindo pousos e decolagens. A paralisação das atividades afetou voos com saída e partida de Vitória, com atrasos e até cancelamento. 

Conforme indicadores do painel de voos da Zurich Airport, concessionária que administra o Aeroporto de Vitória, voos com partida para o Galeão e até para Congonhas, em São Paulo, estão atrasados. Um voo da companhia aérea Gol, previsto para as 11h55, aparece como cancelado.

Para passageiros com destino a Vitória, a situação não é diferente: também há voos atrasados e um cancelamento relacionado no painel da Zurich. 

A empresa foi procurada pela reportagem e, em nota, disse que, até por volta das 11 horas, foram registrados nove voos atrasados, operados pelas companhias Azul, Gol e Latam, além de 3 voos cancelados. O Aeroporto de Vitória também recebeu quatro voos alternados. 

"A concessionária orienta os passageiros a entrarem em contato com suas respectivas companhias aéreas para verificar a situação de seus voos", recomenda a concessionária. 

Atualização

28/06/2026

Após a publicação da matéria, a Zurich Airport se manifestou sobre a situação dos voos no Aeroporto de Vitória. O texto foi atualizado. 

Veja Também 

"Adauto", documentário sobre o Hosital Psiquiátrico Adauto Botelho

Documentário resgata história de famoso hospital psiquiátrico do ES

Uma boa redação no Enem exige mais do que domínio da escrita, é preciso seguir os critérios de avaliação (Imagem: arrowsmith2 | Shutterstock)

As lições das escolas que lideram as melhores notas do Enem no ES

Imagem de destaque

Calçadão, deque, ciclovia... como se mede o sucesso de uma obra nas cidades?

Link copiado com sucesso

Aline Nunes

Repórter / [email protected]
Aline Nunes
Fluxo liberado

Poste de iluminação cai sobre carro em acidente no Centro de Vitória

Publicado em 26/06/2026 às 20:10

Um poste de iluminação caiu em cima de um carro após um acidente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), no Centro de Vitória. Segundo a Guarda Municipal, o veículo seguia em direção ao Centro quando bateu na estrutura, na tarde de sexta-feira (26). 


Com a colisão, o poste caiu para a lateral direita da via, atingindo o veículo e interditando a passagem de automóveis. O trânsito foi desviado para a rua Maria Lyra Vicentini, até a retirada do poste. O fluxo está liberado. 

Veja Também 

Câmara da Serra distribui álbuns de figurinhas com a história do município

História da Serra vira álbum de figurinhas distribuído nas escolas municipais

Procuradoria Geral do Estado

Programa dá descontos e prazo de 145 dias para negociar débitos tributários no ES

Sala de aula

ES mais do que dobra oferta de ensino em tempo integral, aponta Inep

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
{{widget.html}}

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Discussão por pedaço de linguiça acaba em tentativa de homicídio no ES

Imagem de destaque

'Eu ficava até 14h por dia no celular. Estou fazendo terapia para combater meu vício'

Imagem de destaque

De 'aluno' a rival na Copa: como Brasil ajudou Japão a dar um salto no futebol

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados