Governo do ES cria benefício que 'anula' imposto sobre o leite

O governo do Espírito Santo publicou um decreto que cria um benefício fiscal para a indústria de laticínios instalada no Estado. A medida concede um crédito presumido de 100% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas vendas interestaduais de produtos derivados do leite industrializados em território capixaba, como o leite UHT (longa vida) comercializado em caixas. O decreto entrou em vigor na última quarta-feira (15), mas passa a produzir efeitos a partir de 1º de agosto.





Apesar de o benefício envolver o ICMS, a medida não reduz a alíquota do imposto. Na prática, a indústria continua calculando normalmente o valor devido na operação, mas recebe um crédito de igual valor, o que anula o recolhimento do tributo nessas vendas para outros Estados.





Segundo o decreto, o benefício é destinado às saídas interestaduais de produtos industrializados derivados do leite realizadas por estabelecimentos localizados no Espírito Santo e destinadas a contribuintes do imposto. O incentivo também contempla o leite UHT e se aplica mesmo quando a matéria-prima utilizada na fabricação tiver sido adquirida em outros Estados, desde que a industrialização ocorra em território capixaba.