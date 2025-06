Lista saborosa

Roda de Boteco 2025: conheça todos os petiscos do festival

Escolha seus favoritos entre os 40 bares e botecos participantes do evento. Votação para eleger os campeões acontece de 6 de junho a 6 de julho

O Roda de Boteco chega à sua 21ª edição entre os dias 6 de junho e 6 de julho de 2025, em 40 bares e botecos da Grande Vitória. O cardápio é inédito e traz iguarias como feijão com chocolate, linguiça de mocotó e até uma versão de sushi para botecar. >

Durante os 30 dias do festival, todas as receitas criadas pelos participantes serão vendidas a um preço único (R$ 64,90), com direito a uma cerveja de cortesia (Original/600ml). >