Música e gastronomia

Botecão 2025: Péricles e Pixote agitam festival gastronômico em Vila Velha

Pedro Ferna, Elaine Augusta e Monique Rocha também se apresentam no evento que ocorre em julho

O cantor Péricles e o grupo Pixote são os artistas nacionais confirmados para o Botecão 2025. O evento encerra o festival Roda de Boteco, que reúne 40 bares e botecos competindo pelo título de melhor boteco ou bar da Grande Vitória. A festa ocorre nos dias 11 e 12 de julho, na área externa do Shopping Vila Velha. >

No sábado (12), a capixaba Monique Rocha aquece o público para o grupo Pixote. Além de conferir o lançamento “Coração e Cadeado”, faixa do projeto “Pixote Nas Alturas”, os pagodeiros presentes também descobrirão quais os estabelecimentos vencedores das categorias Melhor Bar, Melhor Boteco e Melhor Atendimento. Os ingressos já estão à venda no site Le Billet ou nas Óticas Diniz. >